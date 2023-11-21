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整尾鮭魚來了！好市多「黑色購物週」第3天還有鑽石戒指現折3.2萬元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多黑色購物週第3天再新增多項優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增多項優惠商品。圖／台灣好市多提供

好市多「黑色購物週」熱烈進行中，每天好市多都會持續新增更多優惠商品，讓會員們每天來都有更多好貨可以挖寶。活動第3天的優惠主打商品稍早已經在官方粉絲團公開，每年都會出現的定番商品「整尾鮭魚」終於登場，另外，每年都會出現的人體工學椅也亮相，而明天最不能錯過的就是1克拉圓形鑽石戒指，直接現折3.2萬元，想求婚的別錯過！

第3天新增的主打優惠商品同樣有8款，除了空運新鮮大西洋鮭魚每公斤專案價499元、1克拉圓形鑽石戒指直接現折3.2萬元之外，迪朗奇按鍵式全自動義式咖啡機現折5700元，22699元在家打造咖啡廳、DJI mini 2 SE空拍機雙電池組合現折1600元，9399元享受全新拍攝視角、每年幾乎都會出現的ERGOKING全功能網布人體工學椅現折1800元，全年最優惠就趁現在、飛利浦S5000智能系列電鬍刀現折780元，父親節沒買到的現在可以趕快入手，另外，BOSE兩件式家庭劇院組現折6000元、三星55吋4K顯示器現折4200元，也是非常實惠的入手時機。

好市多「黑色購物週」全台14家實體門市於前4天提早至9點開始營業，賣場內每天推出的優惠商品會往上疊加、所有品項推出優惠後直到星期日都可以優惠價購買，銷售狀況視賣場庫存為主，賣完即止，有興趣的會員趕快將商品加入購物清單，把握時間進場選購。

好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第3天再新增8款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
空運新鮮大西洋鮭魚優惠只有3天。圖／台灣好市多提供
空運新鮮大西洋鮭魚優惠只有3天。圖／台灣好市多提供

好市多 咖啡廳

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