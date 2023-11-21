RIMOWA粉嫩新色後背包好吸睛！搭同色行李箱剛剛好

RIMOWA不只行李箱熱賣，一推出就受到關注的NEVER STILL系列翻蓋後背包，因為延續了品牌經典溝槽式設計，同樣有大批消費者追捧。而冬季到來，RIMOWA一改中性色彩配置，呈現粉嫩的花瓣粉色、北極藍，吸睛度破表！

RIMOWA的NEVER STILL系列產品皆為義大利製作，而且Petal Pink花瓣粉色翻蓋後背包，首次推出小型尺寸，同樣採用帆布和全粒面皮革打造，側邊配有兩個拉鍊袋，背部帶有襯墊以增加舒適度，翻蓋部分配有貼心的品牌LOGO磁吸式設計磁扣。包内設有一個抽繩內袋和一個13吋筆記型電腦大小的隔層，輕鬆容納日常用品。而首款以尼龍觸感材質打造的Arctic Blue北極藍大型尼龍翻蓋後背包，與小型翻蓋後背包相同配置，但能有收納16吋筆記型電腦大小的隔層，更加適合商務出行。

名媛Olivia Palermo日前就以素雅簡約穿搭，加上金屬網眼Iside Golden Mesh，讓整體造型有畫龍點睛效果。圖／摘自instagram

說到義大利皮革工藝袋包就不能忘了憑低調奢華的設計，成為全球名人、名媛和貴婦之間愛用的Valextra。特別是品牌極具辨識度的金字塔型Iside 包款，不論是上班、旅遊、聚會等各種場合，都能襯托出個人品味。而且Valextra也會針對對提把進行重新設計，讓包款呈現出獨特丰采，同時也推出許多色系，透過明亮色調展現出更多搭配活力。像是名媛Olivia Palermo日前就以素雅簡約穿搭，加上金屬網眼Iside Golden Mesh，讓整體造型有畫龍點睛效果，更顯氣勢與時髦。

RIMOWA NEVER STILL系列北極藍大型翻蓋後背包，50,000元。圖／RIMOWA提供

Valextra Iside系列Swirl包款。圖／Valextra提供

Valextra Iside系列Golden Mesh包款。圖／Valextra提供