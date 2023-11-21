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專為軍人消除體味！以色列黑科技「7天體香膏」一抹沒味道

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，推出72小時持久腋下滾珠體香劑。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，推出72小時持久腋下滾珠體香劑。圖／Lavilin蘭味蓮提供

身上散發的味道，代表一個人對自己的重視程度與質感，而每天總會面對許多挑戰的軍人們，混雜著汗臭味與各種雜味，總讓人難以忍受。但在1940年代，生物化學家Ziska Hlavin在二次大戰期間，研發出可以抵抗極端條件，還能持久去除異味的體香劑，讓許多軍人得以去除體味。1974年Ziska博士創立體香品牌Lavilin蘭味蓮，進入以色列軍隊進行考察，也將產品供應到中東官方軍隊使用，解除軍隊異味問題，也讓Lavilin蘭味蓮被稱為軍用級品牌。

Lavilin蘭味蓮被稱為以色列的專用黑科技，成份來自植物萃取精油，不含鋁鹽，增添保濕和柔化因子，整體溫和七敷，還不會阻塞毛孔，採用以色列專利的淨味黑科技，以生物平衡技術來中和引起異味的細菌，也不干擾人體汗腺功能運作，且不含鋁化鹽、羥基苯甲酸酯、酒精及其他有害添加劑，使用也不怕過敏。

其中最熱門商品，首推「7天超持久長效腋下體香膏」，另外也推出固體膏狀的72小時體香棒、水凝狀的72小時滾珠體香劑、體香噴霧等，針對男女，或是運動者，推出的相關系列，強調高持久度、耐水排汗、清爽不黏膩，日常外出或是運動都能使用。

Lavilin蘭味蓮即日起至12月17日，與與瑜伽教室Yoga Vibes推出聯名課程，搭配體驗7天超長效腋下體香膏，即日起至11月30日前，7天體香膏兩入組特價1,111元，入門組72小時體香棒搭配體香噴霧特價999元。

被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，熱門產品為7天體香膏。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，熱門產品為7天體香膏。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，熱門產品為7天體香膏。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，熱門產品為7天體香膏。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，推出72小時持久腋下滾珠體香劑。圖／Lavilin蘭味蓮提供
被稱為以色列黑科技的Lavilin蘭味蓮，推出72小時持久腋下滾珠體香劑。圖／Lavilin蘭味蓮提供

以色列 軍人 運動

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