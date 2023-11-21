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歲末跑趴預備起！挑戰線上遊戲 贏家享高空酒吧包廂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull於12月11日至24日期間，與全台15間指標性酒吧合作，推出「Red Bull或Red Bull 調飲」等優惠促銷活動。圖／Red Bull提供
Red Bull於12月11日至24日期間，與全台15間指標性酒吧合作，推出「Red Bull或Red Bull 調飲」等優惠促銷活動。圖／Red Bull提供

歲末跑趴預備起！即日起至11月28日，Red Bull推出「週末夜待續」遊戲，為消費者年末跑趴前做足暖身，更提供跑BAR體驗大獎，包含獨享台北Drunk Play高空酒吧包廂等。Red Bull更於12月11日至24日期間，與全台15間指標性酒吧合作，推出「Red Bull或Red Bull 調飲」等優惠促銷活動，購買首杯店家指定飲品，還可免費獲得一罐Red Bull。

Red Bull「週末夜待續」遊戲邀請全台消費者跟著音樂、節奏動起來。參與者只需要加入 Red Bull Taiwan LINE 官方帳號，即可參加「跑趴暖身操」，首次挑戰時，需從北、中、南三區中，選定一區挑戰。最後依循音樂節奏轉動手機，對準相對應圖示，當指針指向越準確、音樂對拍越準，分數也越高。當週的分區冠軍，即可贏得「Red Bull 跑 Bar之夜體驗大獎」。

贏得「Red Bull 跑 Bar之夜體驗大獎」的玩家，將由Red Bull合作店家於12月11日至24日間提供專屬體驗，無論是在台北信義區高空酒吧Drunk Play的包廂邀親友享受一盤64個免費shot，或是2張高雄Klash門票，到10月剛開幕的夜店享受獨家 Red Bull Boat，邀請三五好友在舞池搖擺、讓夜晚增添精彩。詳細參賽規則及獎勵規範，請見官方說明頁面

此外，Red Bull不僅幫你顧社交也顧荷包，即日起至11月30日，消費者至全台各大通路購買 Red Bull 250毫升系列，可享任兩件99元優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Red Bull即日起至11月28日推出「週末夜待續」活動，邀請消費者參加跑趴暖身操，贏得跑Bar之夜體驗大獎。圖／Red Bull提供
Red Bull即日起至11月28日推出「週末夜待續」活動，邀請消費者參加跑趴暖身操，贏得跑Bar之夜體驗大獎。圖／Red Bull提供
即日起至11月28日，凡加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號挑戰「跑趴暖身操」，就有機會贏得Red Bull為你準備的跑Bar之夜體驗大獎。圖／Red Bull提供
即日起至11月28日，凡加入Red Bull Taiwan LINE官方帳號挑戰「跑趴暖身操」，就有機會贏得Red Bull為你準備的跑Bar之夜體驗大獎。圖／Red Bull提供

消費者 夜店 社交

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