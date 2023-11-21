7-ELEVEN「聖誕福袋」搶先公開！23款豪華陣容買就抽雙B電動車 開賣時間快記起來

雙11過完，聖誕節就不遠了！7-ELEVEN搶先宣布今年聖誕禮物福袋的夢幻陣容，與7大超人氣肖像結盟，規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇，更首度規劃OPEN POINT會員限定款「聖誕倒數月曆精品福袋」，搶先於11月27日上午11點於OPEN POINT APP限量預購。

緊接著將於12月1日凌晨00點起，全台門市現貨開賣22款、限量26.3萬個聖誕禮物福袋，並攜手3外送平台foodomo、foodpanda、Uber Eats線上同步限量販售。12月1日起至12月5日止，限時5天更推出線下早鳥優惠方案，到門市持8大銀行信用卡與指定支付工具購買福袋，單筆滿500元立折50元、滿1000元立折100元，現折10%更超值。

今年福袋抽獎活動更響應綠能趨勢、擴增頭獎機會，首度祭出總價近700萬的Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅或BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅頭獎，更因應2023旅遊熱潮，加碼「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」等，集結陸、海、空旅遊3大獎，299元起就可以買1個中獎希望。

此次推出的23款聖誕福袋共有299元、499元、999元，以及1,499元精品福袋共4種價位選擇，分別擁有1、2、4、6次抽獎機會，福袋內容另包含全新開發限量周邊商品、價值超過6500元以上的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合，999元以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡一杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-ELEVEN賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8000元。