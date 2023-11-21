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7-ELEVEN「聖誕福袋」搶先公開！23款豪華陣容買就抽雙B電動車 開賣時間快記起來

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
領先再回歸，2023年7-ELEVEN聖誕福袋首度祭出雙頭獎，大方送近700萬市價的雙B純電動豪華休旅車。圖／7-ELEVEN提供
領先再回歸，2023年7-ELEVEN聖誕福袋首度祭出雙頭獎，大方送近700萬市價的雙B純電動豪華休旅車。圖／7-ELEVEN提供

雙11過完，聖誕節就不遠了！7-ELEVEN搶先宣布今年聖誕禮物福袋的夢幻陣容，與7大超人氣肖像結盟，規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇，更首度規劃OPEN POINT會員限定款「聖誕倒數月曆精品福袋」，搶先於11月27日上午11點於OPEN POINT APP限量預購。

緊接著將於12月1日凌晨00點起，全台門市現貨開賣22款、限量26.3萬個聖誕禮物福袋，並攜手3外送平台foodomo、foodpanda、Uber Eats線上同步限量販售。12月1日起至12月5日止，限時5天更推出線下早鳥優惠方案，到門市持8大銀行信用卡與指定支付工具購買福袋，單筆滿500元立折50元、滿1000元立折100元，現折10%更超值。

今年福袋抽獎活動更響應綠能趨勢、擴增頭獎機會，首度祭出總價近700萬的Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV全方位純電休旅或BMW iX xDrive40純電豪華旗艦休旅頭獎，更因應2023旅遊熱潮，加碼「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」等，集結陸、海、空旅遊3大獎，299元起就可以買1個中獎希望。

此次推出的23款聖誕福袋共有299元、499元、999元，以及1,499元精品福袋共4種價位選擇，分別擁有1、2、4、6次抽獎機會，福袋內容另包含全新開發限量周邊商品、價值超過6500元以上的商品/品牌優惠券、零食飲料商品組合，999元以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡一杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券、7-ELEVEN賣貨便免運券1張等，優惠券總價值上看8000元。

商品設計也再度突破以往，集結Hello Kitty50周年、美樂蒂 × 酷洛米、史努比、Tom & Jerry、史迪奇、三眼怪、歐洲人氣Miffy，依照不同價位開發10種全新福袋型態，包括兩用伸縮束口包、絨毛托特包、1.5L冷水壺+直式托特包、多功能蒸煮料理鍋、多功能電烤盤、25L收納籃+10吋掛鐘、9L雙層烤箱、倒數月曆，還有15吋硬殼手提箱、四輪摺疊購物車等，風格與品項都非常多元、實用性高，每一款都不怕踩雷。

7-ELEVEN聖誕福袋299元系列。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN聖誕福袋299元系列。記者黃筱晴／攝影
2023年7-ELEVEN聖誕福袋規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇。記者黃筱晴／攝影
2023年7-ELEVEN聖誕福袋規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN聖誕福袋999元系列。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN聖誕福袋999元系列。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN首度規劃OPEN POINT會員限定款「聖誕倒數月曆精品福袋」，搶先於11月27日上午11點於OPEN POINT APP限量預購，買1組就可以獲得6次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN首度規劃OPEN POINT會員限定款「聖誕倒數月曆精品福袋」，搶先於11月27日上午11點於OPEN POINT APP限量預購，買1組就可以獲得6次抽獎機會。記者黃筱晴／攝影
最近超夯的毛茸茸風潮，299元福袋大人小孩都著迷。記者黃筱晴／攝影
最近超夯的毛茸茸風潮，299元福袋大人小孩都著迷。記者黃筱晴／攝影
299元福袋商品開箱。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN再推出聖誕禮物福袋，2023年擴大與地表超夯的7大超人氣肖像結盟，規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再推出聖誕禮物福袋，2023年擴大與地表超夯的7大超人氣肖像結盟，規劃4種價位選擇、10種福袋型態，開發23款全新福袋選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN聖誕福袋499元系列。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN聖誕福袋499元系列。記者黃筱晴／攝影
2023年7-ELEVEN聖誕福袋因應2023旅遊熱潮，加碼「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」等，集結陸、海、空旅遊3大獎。圖／7-ELEVEN提供
2023年7-ELEVEN聖誕福袋因應2023旅遊熱潮，加碼「雄獅旅遊-璽寶追夢號南極經典17日」、「星宇航空-美國舊金山雙人來回機票」等，集結陸、海、空旅遊3大獎。圖／7-ELEVEN提供
999元福袋開箱。記者黃筱晴／攝影
999元福袋開箱。記者黃筱晴／攝影
大容量直式托特包系列，可肩背、手提，還內附1.5L超大冷水壺。記者黃筱晴／攝影
大容量直式托特包系列，可肩背、手提，還內附1.5L超大冷水壺。記者黃筱晴／攝影
超萌15吋硬殼手提箱，購買499元福袋就能入手。記者黃筱晴／攝影
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15吋硬殼手提箱，可手提或掛置於大行李箱上，搭配999元福袋的四輪摺疊購物車也剛剛好。記者黃筱晴／攝影
15吋硬殼手提箱，可手提或掛置於大行李箱上，搭配999元福袋的四輪摺疊購物車也剛剛好。記者黃筱晴／攝影
499元福袋商品開箱。記者黃筱晴／攝影
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