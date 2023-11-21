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男團OZONE加持潮流袋包品牌 限定相機包、斜背包熱賣

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
人氣男團OZONE現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
人氣男團OZONE現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影

自選秀節目「原子少年」因高人氣脫穎而出，進而成軍的男團OZONE首度跨界潮流袋包品牌ROBINMAY就展現驚人帶貨力！六位團員每個人都有其象徵圖騰的零錢包和限定相機包、斜背包，不少粉絲更是全部都埋單。

OZONE可以說是「原子少年」系列男團中人氣最高的，粉絲追星也不手軟，因此幾乎代言或是站台產品都會熱銷！就如同此次他們和ROBINMAY合作的限定系列袋包，就透過量身訂做的綜藝節目「夏日青春冒險」而受到關注。為此，ROBINMAY還舉辦了粉絲見面會，到場的民眾幾乎都人手一顆，帶貨力十足。品牌經典的夢特胸包，融入了OZONE象徵紫色，背帶也重新設計，包款充斥著青春熱血活力。

另外，相機斜背包除了有黑色與燕麥白之外，還提供奶霜紫，且都附上「OZONE SUMMER GO」限定背帶。最後一款商品就是零錢包，前側印有此次OZONE SUMMER GO各個成員Q版人物插畫，細心描繪出每位團員特色，都是鐵粉必收。

除了有人氣男團加持的限定袋包之外，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH針對年末跑趴，也提供了多款包包選擇，讓消費者點亮造型。包括優雅的串珠緞面手提包，黑色柔軟緞面材質搭配銀色璀璨珠鍊，散發低調奢華的迷人魅力。而充滿未來金屬感的銀色鱷魚紋彎月小流浪包以及耀眼的金蔥鍊條肩背包，以流行的Y2K科技銀色帶出時髦，肩背或手拿都有型。

ROBINMAY X OZONE SUMMER GO相機斜背包，2,380元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY X OZONE SUMMER GO相機斜背包，2,380元。圖／ROBINMAY提供
男團OZONE成員林佳辰（左）、林煥鈞現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
男團OZONE成員林佳辰（左）、林煥鈞現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
ROBINMAY X OZONE SUMMER GO零錢包，790元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY X OZONE SUMMER GO零錢包，790元。圖／ROBINMAY提供
男團OZONE成員周子翔（左）、李哲言現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
男團OZONE成員周子翔（左）、李哲言現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
男團OZONE成員黃文廷（左）、周祖安現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
男團OZONE成員黃文廷（左）、周祖安現身聯名Robinmay系列袋包活動。記者吳致碩／攝影
CHARLES & KEITH金蔥鍊條肩背包，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH金蔥鍊條肩背包，2,290元。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH針對年末跑趴，也提供了多款包包選擇，讓消費者點亮造型。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH針對年末跑趴，也提供了多款包包選擇，讓消費者點亮造型。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH鱷魚紋彎月小流浪包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH鱷魚紋彎月小流浪包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH串珠緞面手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH串珠緞面手提包，2,490元。圖／CHARLES & KEITH提供
ROBINMAY X OZONE SUMMER GO夢特胸包限定版，2,380元。圖／ROBINMAY提供
ROBINMAY X OZONE SUMMER GO夢特胸包限定版，2,380元。圖／ROBINMAY提供

品牌 粉絲 原子少年

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