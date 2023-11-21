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蘇格蘭低地之后布萊德諾赫 全新「龍形系列」登台

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
布萊德諾赫龍形系列共有5酒款。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊德諾赫龍形系列共有5酒款。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在國內洋酒代理龍頭、成軍超過30年的橡木桶洋酒邀請下，來自英國蘇格蘭低地的威士忌品牌布萊德諾赫（Bladnoch）首席釀酒師Nick Savage、亞太地區商務總監David Pattison來到台灣，同時帶來最新力作——「龍形系列」共5個酒款，與國內威士忌老饕分享。

McClelland家族1817年於蘇格蘭最南邊的低地產區，創立了布萊德諾赫酒廠。蒸餾出的作品香氣息濃郁，酒體飽滿厚實，口感輕柔精緻，裝瓶時採非冷凝過濾，保留更多迷人風味，獨有的風味架構，有別於低地的其它酒廠，因此擁有「低地女王」、「低地之后」美譽。雖然布萊德諾赫曾因戰爭和經濟等衝擊下暫時停業，但雋永芳醇的風味至今仍擄獲酒饕們歡心，英國查爾斯國王更於2019年授予皇家認證（Royal Approval）。

這次首席釀酒師Nick Savage所帶來的全新「龍形系列」，靈感得自宛如龍蜿蜒盤曲的龍形曲線（Dragon Curve）而得名，也象徵了首席釀酒師將看似混亂且不可預測的釀造變化轉譯為至臻完美的威士忌，更展現了布萊德諾赫酒廠代代相傳的工藝、技能、知識和經驗。

「龍形系列」共有「二次裝填波本桶」、「初填波本桶」、「初填西班牙雪莉桶，再與初填美國橡木桶勾兌」、「紅酒豬頭桶與初填波本桶勾兌」、「匈牙利貴腐酒桶與西班牙Canasta雪莉桶勾兌」5個版本，風味由恬淡而逐漸濃烈，簡直是最理想的橡木桶風格教科書。此外還有頂級「珍稀系列」，更是威士忌投資專家眼中的夢幻逸品。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「布萊德諾赫酒廠的珍釀，如精品般細緻奢華，全新發表的『龍形系列』、『珍稀系列』是內外兼具的投資首選，展現王者氣壓山河的氣勢，肯定讓台灣的消費者們得到最上乘的品酩體驗。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橡木桶洋酒總經理袁德珮（左起）、布萊德諾赫首席釀酒師Nick Savage、橡木桶執行董事林子芸、橡木桶董事長陳春安、橡木桶董事吳美玲、布萊德諾赫亞太地區商務總監David Pattison。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
橡木桶洋酒總經理袁德珮（左起）、布萊德諾赫首席釀酒師Nick Savage、橡木桶執行董事林子芸、橡木桶董事長陳春安、橡木桶董事吳美玲、布萊德諾赫亞太地區商務總監David Pattison。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊德諾赫首席釀酒師Nick Savage。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊德諾赫首席釀酒師Nick Savage。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊德諾赫「珍稀系列」，左起為「2008年The SAGE」、「1966年The McCLELLAND」、「1990年The PRIOR」。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
布萊德諾赫「珍稀系列」，左起為「2008年The SAGE」、「1966年The McCLELLAND」、「1990年The PRIOR」。圖／橡木桶洋酒提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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