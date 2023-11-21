Burberry 24早春發表 全智賢、孫興慜同曬英倫綠時尚

如果冬日已然來臨，那麼春日還會遠嗎？Burberry發表2024早春系列形象視覺，邀請品牌好友、代言人、模特兒如全智賢、南韓足球明星孫興慜、瑞秋懷茲，星二代裘德洛之女Iris Law紛紛入鏡，並取景於倫敦，展現更貼近生活的英式時髦風格。

南韓超人氣女星全智賢倚靠在河邊的欄杆上，身上的綠色玫瑰圖案連身洋裝連身洋裝與外套，似展現出倫敦神秘的霧氣與鄉間情致。瑞秋懷茲與孫興慜不約而同選擇了格紋的單品，其中孫興慜身上的雙排扣西裝雖然排列重複規律，但在細微處旋轉、變形，是非典型的貴族風範；瑞秋懷茲則身穿高領長袖與長裙，並輕靠著黑漆路燈，對比上街道上的磚牆、厚實木門，因而呈現出懷舊也現代的複合氛圍。星二代的Iris Law則撇著一頭短髮、注視鏡頭，除了雙手岔於胸前，白色外套領釦更為一銀、一藍色，在細節處藏入了色彩亮點。

原來Burberry的2024早春形象中，格紋正是本季亮點。格紋無所不在，除了成為衣物織料的表情，也成為騎士包、裙擺或點綴於雨靴的邊緣，藍綠交織的圍巾、黑白分明的千鳥格，但有別於傳統的方正，展現出變形姿態。此外綠色也成為春日的「色票」主軸，綠色的長褲、長毛衣、隨身包、寬鬆長睡褲，帶來了生意盎然的森林聯想。去年首度問世的「騎士包」成為2024春季的必備包款，無論是白色皮革搭配銀色鎖扣、白色翻毛毛絨搭配白色細肩帶、或綠色格紋包面搭配金色扣飾，無分性別，並有不同的尺寸可供選擇。