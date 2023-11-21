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Onitsuka Tiger超閃「極光」美鞋來了！年末耶誕派對穿搭必備
就如同其名稱「AURORA」一樣，Onitsuka Tiger（鬼塚虎）全新特別限量版鞋，整體以閃耀極光銀色貫穿，呼應充滿歡樂氣氛的時節，為年末派對聚會帶來豐富穿搭靈感。
日本時尚品牌Onitsuka Tiger在這季獻上全新AURORA系列DELECITY特別限量款，以鏡面金屬感表面打造出層次質感，鞋帶上各綴以3顆SWAROVSKI施華洛世奇水晶球飾增添精緻元素，搭配直條坑紋和圓潤弧度輪廓的銀白色重磅厚底，具有修飾腳型的視覺效果。而且鞋墊具備招牌OrthoLite X-40科技，提供絕佳回彈及舒適性，打造出一雙極具份量感的吸睛鞋履，一次滿足時髦造型與舒適實穿特性。
不僅如此，深受不同世代消費者喜愛，並成為復古鞋熱潮指標代表的經典MEXICO 66 SD鞋款，為歲末節日到來也推出嶄新版本，整體以獨特的金屬亮面塗層製成鞋面，全牛皮皮革及金屬孔眼設計、配備銀色鞋帶；大底採用AMPLIFOAM提升緩震效果，鞋墊同樣有著OrthoLite X-40科技提供雙腳完美貼合及緩衝性，鞋款也融合品牌經典設計元素，從內而外都能看到滿滿細節。
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