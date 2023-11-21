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世界盃王者梅西的阿根廷球衣將拍賣 有穿下場的喔！
2022年的世界盃無疑是球王梅西（Lionel Messi）職業生涯中最重要的一次比賽。如今，國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）宣布將於11月30日起至12月14日止以慈善專場的是公開拍賣梅西於於總決賽、準決賽、8 強、16 強， 以及重要小組賽事所穿著的共六件球衣，拍品並將同期間於紐約蘇富比公開展覽，總估價逾1,000萬美元，有望成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏。
2022年於卡達舉辦的世界盃足球賽，是今年36歲的梅西第五度披上阿根廷國家隊戰袍，在他的涮領之下，阿根廷成功擊敗衛冕冠軍的法國隊，在2022年12月18日為贏得阿根廷36年來首個世界盃冠軍，也讓他寫下史上最偉大球員傳奇。
如今，這位傳奇球王在世界盃關鍵賽事中身穿的藍白相間阿根廷隊球衣，一共六件即將於蘇富比拍賣，是阿根廷隊長梅西在總決賽、準決賽、八強、十六強的上半場，以及三場小組賽中的兩場比賽所穿的戰衣，意義非凡。總估價上看1,000萬美元，有望打破喬丹紀錄，成為拍賣史上最高價值的體育紀念品收藏 — 當今最高價的紀錄日籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）於1998年NBA總決賽穿著過的球衣，於2022年9月在紐約蘇富比以1,010萬美元成交。
此次上拍的這套阿根廷球衣來自美國科技初創公司ACMomento ，該公司不僅提供體育流動應用程式，還與知名運動員合作，協助他們管理比賽穿戴的紀念品收藏。梅西球衣拍賣的部分收益將撥捐UNICAS計劃，該項目由西班牙SJD巴塞隆拿兒童醫院牽頭，並獲得美斯慈善基金會支持，為罕見病兒童提供醫療服務。這是繼基金會與SJD巴塞隆拿兒科癌症中心合作後的再度合作，該中心每年為400名癌症兒童提供治療。
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