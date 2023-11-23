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募資熱銷！地表最強科技防水奇異褲 獨家NASA最新技術防髒防潑水

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
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好的長褲讓雙腿上天堂，上班一整天心情都愉快！O5PRO科技防水奇異褲根據台灣潮溼天候歷時1年布料開發，上百次打版測試，修飾身形比，55身變46身，誰都是大長腿。募資一上線即破100萬成績，2個月銷售破4000件，募資破418萬！

O5PRO科技防水奇異褲採用NASA黑科技材料，紡研所測試除臭率高達97%，還可防髒防小雨、咖啡潑灑，突來的小雨也不濕不髒，整天都乾爽不尷尬！讓你和破褲的尷尬從此說掰掰！獨家開發的多矩陣鎖鏈車法，再怎麼跳怎麼動都不斷線，實測50KG大力拉扯也不破。科技防水奇異褲還有3小時快乾功能，快乾設計只要一件上山下海，出國1周都能輕鬆搞定，1件超輕只要266g！

圖 / 有.設計 uDesign 提供
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針對3C重度使用，奇異褲設計5大口袋收納系統，正面2個側斜插袋，右大腿增加大隱藏內袋可放置行動電源和airpod。後側2大口袋，增加ykk拉鍊防盜，讓你輕鬆收納一天所需！四面超彈設計，上班健身打球登山，奇異褲是你的最佳夥伴！

科技防水奇異褲目前有曜石黑、星空藍、太空灰、芥末綠，設計簡潔功能強大，於有.設計 uDesign電商設計平台上線，限時集購54折，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

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