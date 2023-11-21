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500趴2023／陳嵐舒攜手週末炸雞首度出攤 山海樓重現星級台味 飛花落院、鄒記獨家只給500趴

聯合報／ 記者高婉珮陳睿中╱專題報導
「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」組合而成「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。記者沈昱嘉／攝影
「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」組合而成「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。記者沈昱嘉／攝影

除了四度出攤的RAW，「500趴2023」另一重磅亮點便是首度出攤的「亞洲最佳女主廚」陳嵐舒與「週末炸雞俱樂部」雙主廚Jeek與Chester獨家的跨界合作，獻上由「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」組合而成的「必Buy嚐鮮盒」與加大分量的「500趴限定gS週末聯名限量鞋盒」。

陳嵐舒將融合酸、甜、麻、辣、鮮、鹹、香7種味覺體驗的獨門醬汁「四川怪味醬」，融合週末炸雞俱樂部的特製炸雞，激盪出令人期待的有趣料理「500怪怪雞」。 「松露臭豆腐蝦多士」則是gubami Social的人氣菜色，也是連續2年蟬聯「500盤」榜單的獲獎菜品，結合了台灣小吃臭豆腐與港式茶餐廳蝦多士（蝦吐司）的經典元素，中西合璧、酥脆鮮美。

「500怪怪雞」與「松露臭豆腐蝦多士」組合成的「必Buy嚐鮮盒」（500元），以及分量加大、每日限量99份的500趴限定gS週末聯名限量鞋盒（650元），將於12月1日至3日，連續3天於500趴活動期間全時段獨家限量供應。供應量以現場情況為準，所有餐點售完為止。

陳嵐舒將獨門醬汁「四川怪味醬」與週末炸雞俱樂部的特製炸雞融合而成「500怪怪雞」。記者沈昱嘉／攝影
陳嵐舒將獨門醬汁「四川怪味醬」與週末炸雞俱樂部的特製炸雞融合而成「500怪怪雞」。記者沈昱嘉／攝影
gubami Social的人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」連續2年蟬聯「500盤」榜單。記者沈昱嘉／攝影
gubami Social的人氣菜色「松露臭豆腐蝦多士」連續2年蟬聯「500盤」榜單。記者沈昱嘉／攝影

山海樓 500盤常勝軍獻經典台味

精於以台灣原生品種食材復刻老台菜宴席風華的「山海樓」，自2019年起已連續五年榮獲米其林一星殊榮，並於2021年起連續三年獲得米其林綠星以及多次「500盤」肯定。為參與今年500趴盛事，山海樓特別推出台味十足的大腸包小腸，選用「Green & Safe」自行研發的古早味花生糯米腸，搭配台灣原生種正黑豬所製成的香腸及金旺萊甜辣醬提味，重現台灣街頭小吃的定番料理。現場同時供應選用南杏及花生磨製熬煮而成的杏仁茶，更有山海樓與台風造酒合作釀製、獨家限定的「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」，餐點將於12月2、3日於現場限量販售。

500趴現場將販售山海樓與台風造酒合作釀製的「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」。圖／山海樓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
500趴現場將販售山海樓與台風造酒合作釀製的「山蘊˙柚花烏龍茶啤酒」。圖／山海樓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

飛花落院端旬味釜飯 鄒記推薺菜蒸餃

最難訂的台中無菜單料理「飛花落院」首度以市集攤位形式現身500趴，現場將帶來500盤單一菜色盤數最高的旬味釜飯「鹹豬肉茶泡飯」，以及因日本G7高峰會主廚客座帶來靈感而發想的「淺草脆麵明蝦堡」，飛花落院特別和專門提供高級日料食材的宜蘭船長預定明蝦，不但每個食材都講究入微，更為500趴設計主視覺，貫穿攤位陳列、工作人員服飾與特製餐盒，從視覺到味覺都是超越市集的饗宴。

旬味釜飯在「500盤2022」是獲得單一菜色盤數最高4盤的美味料理。圖／飛花落院提供
旬味釜飯在「500盤2022」是獲得單一菜色盤數最高4盤的美味料理。圖／飛花落院提供

連續三年獲得「500盤」七盤以上肯定的「鄒記食舖」，同時是名人最愛私廚，今年也受邀首度出攤500趴，帶來方便且可立即享用的薺菜蒸餃與牛奶銀耳湯，溫潤柔和，讓大家帶著暖意逛市集、看演出。

鄒記食舖招牌菜「薺菜春捲」連續三年在500盤評選得盤，但受500趴場地限制，改以現場烹調的薺菜蒸餃為主。圖／鄒記食舖提供
鄒記食舖招牌菜「薺菜春捲」連續三年在500盤評選得盤，但受500趴場地限制，改以現場烹調的薺菜蒸餃為主。圖／鄒記食舖提供

500趴2023

活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日）

活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00

活動地點：台北101水舞廣場

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜Uber Eats、Uber

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臭豆腐 食材 豬肉

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