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家樂福「黑色星期五」限時5天瘋狂價 家電最低6.8折 線上購最高回饋33%

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福黑色星期五限時5天8款瘋狂低價夯品，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。圖／家樂福提供
家樂福黑色星期五限時5天8款瘋狂低價夯品，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。圖／家樂福提供

不只好市多，家樂福也推黑色星期五瘋狂超低價，11月22日至11月26日限時5天，全台量販店推8款家電、生活夯品瘋狂超低價，家電最低6.8折起，小家電最低3.3折起。首推LG變頻雙門冰箱525L大容量，原價34490元，黑五瘋狂價只要23999元；TECO東元直立式洗衣機原價12900元，黑五特價9490元；SHARP智慧連網UHD液晶顯示器原價22900元，特價19900元；微星電競筆記型電腦Cyborg 15，原價35900元，黑五特價30900元。另外還有康生AI智能粉刺機，原價2980元，黑五瘋狂價999元；艾柏專業名床正三線天絲乳膠獨立筒雙人床墊，原價15888元，黑五瘋狂價8888元。

家樂福線上購物即日起至11月27日天天進站送禮抽，最高送1000元線上折價券，單筆消費滿1200元送100元券，限時11月24日至11月26日前單筆滿2000元現折200元。購物刷玉山家樂福聯名卡，單筆滿2000元登錄送250元。還有指定品牌加碼3%回饋，優惠疊加最高回貴33%。即日起至11月30日天天進站送豪禮，精選「黑五必敗特殺品」最高現折500元，指定家電最低7.5折起、指定暖冬被5.1折起，指定小家電結帳另有驚喜價。

家速配11月30日前也推出滿滿優惠，天天抽購物金，天天享指定滿額免運，再享滿額回饋現折，最高現折10%。單筆下單使用到店取貨，11月、12月單筆滿777元最高贈紅利點數15000點，11月消費使用玉山家樂福聯名卡，單筆滿2000元送250元線上折價券。

家樂福黑色星期五線上購物回饋最高33%。圖／家樂福提供
家樂福黑色星期五線上購物回饋最高33%。圖／家樂福提供

家樂福 黑色星期五

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