走跳世界／銀色北海道 乘破冰船賞流冰奇景

行程中可以搭乘破冰船，在大海中破冰前進、欣賞流冰奇景。圖／摘自北海道官方公式網站 三個小時，世界奇景到手。不用到北極圈，在北海道東北的知床半島，搭乘破冰船、體驗流冰漫步，入住飯店坐擁鄂霍次克海全景，房間裡就可以欣賞到流冰，體驗夢幻雪國流冰三部曲。

流冰三部曲

相較於亞熱帶的台灣，北海道擁有鮮明的四季變化，更有許多台灣難見的冬季美景。有行旅特別規畫「極致道東 流冰奇景」行程，帶領玩家造訪冬季的北海道，其中震撼的「流冰」奇景，絕對是不容錯過的最大亮點。

網走破冰船

沿著中國和俄羅斯國境的阿穆爾河河水，流入鄂霍次克海後因低溫而結成浮冰，順著洋流南下並持續增長，在海上構成一片炫目的銀色大地。

地處北緯44度的網走，乃是北海道東北部臨鄂霍次克海的最大城市，也是大海凍結的南限。團員在此將可乘坐網走流冰觀光破冰船極光號航行，豪邁地打破厚厚的流冰層、在流冰中開路前進，同時近距離欣賞漂浮在海面上的銀白浮冰，畫面美不勝收。

宇登呂流冰漫步

流冰漫步是宇登呂獨有的活動，可體驗北極圈般的現象和景觀，因絕佳的港灣地形，流冰會在此停留長達一個半月，吸引許多旅人來到宇登呂體驗流冰漫步。

有行旅安排中文專業流冰嚮導，帶領旅人穿著具防寒、保溫性、超強浮力的特殊乾式防寒潛水衣與專用手套，踏上流冰覆蓋的白色世界，體驗在載浮載沉的流冰上漫步，還可泡流冰浴、跳破冰層、尋找流冰天使……等。

流冰海景房

日本唯一邊泡溫泉邊欣賞流冰奇景。圖／摘自北辛夷知床度假飯店官網

知床半島唯一首選大型度假飯店：北辛夷知床飯店，坐擁宇登呂港無敵海景第一排，可眺望一望無際的鄂霍次克海全景，擁有絕對的開闊感，在房間就可以觀賞鄂霍次克海流冰。

北海道盛事 冰上活動+溫泉風呂

阿寒湖下榻的鄙之座，房間就是視野最佳的煙火特等席。圖／摘自釧路阿寒湖觀光公式官網

擁有極高知名度的阿寒湖，在每年二月至三月中旬均會舉辦各式冰上活動，乃是北海道冬季的盛事。白天，有著雪地摩托車、雪上香蕉船、天然公魚垂釣等冬天限定的體驗；入夜後，則會燃放充滿魄力的煙花，當煙火璀璨照亮夜空與湖面，也正是阿寒湖周邊住客的專屬美景。

在豐洲亭泡美人湯賞雄偉十勝風景。圖／摘自十勝川溫泉第一飯店豐洲亭官網

為了讓團員放鬆身心，享受北海道的魅力，行程安排入住「十勝川溫泉第一飯店 豐洲亭」、「十勝川Moor溫泉清寂房」。此地以琥珀色的美人湯而聞名，是世界罕見的「植物性褐碳溫泉」，具有刺激性低、富含天然保濕成分的特色，過去被阿伊努人稱為「藥之沼」，並於2004年被選定為北海道遺產。

旅程還將入住「阿寒鶴雅別莊 鄙之座」，這是北海道「鶴雅集團」旗下最高等級的溫泉度假飯店「座」系列首間，全館僅25間房，設置公共溫泉浴場「銀之雫」、可眺望阿寒湖的露天風呂「金之弓」，房內還配有檜木露天溫泉浴池，享受極致入住體驗。

如果你想去

「極致道東 流冰奇景」七天六夜旅程，2024年3月1日至3月7日。

報名請洽 (02)8643-3905、8643-3926、8643-3517、8643-3543，或瀏覽有行旅官網