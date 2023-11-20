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「疾疾，護法現身！」Reebok聯手哈利波特 開啟霍格華茲的冒險歷程

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Reebok首度與《哈利波特（Harry Porter）》合作，推出聯名鞋款，以及一系列學院風格的男、女服裝。圖／Reebok提供
Reebok首度與《哈利波特（Harry Porter）》合作，推出聯名鞋款，以及一系列學院風格的男、女服裝。圖／Reebok提供

Reebok首度與全球最暢銷小說《哈利波特（Harry Porter）》合作，以主角所就讀得霍格華茲學院、梅格老師和出現在「死神的聖物」中隱形斗篷為靈感，推出聯名鞋款，以及一系列學院風格的男、女服裝，讓人穿上忍不住就想喊出「疾疾，護法現身！」

此次Reebok聯名系列受到巫師世界的啟發，鞋履以Club C款為開端，靈感來自哈利波特在霍格華茲的最初日子，最終以Classic Leather結束，凸顯了「死神的聖物」中的每一個神奇物品。像是Club C 85每雙鞋都附有可互換的鞋帶和刺繡貼片，上面展示來自四個霍格華茲學院的紋章和標誌；鞋舌內部還印有「沒有你的霍格華茲不完整，海格」的字樣。而Classic Leather鞋則是向傳說中「死神的聖物」致敬。一條隱形斗篷巧妙地隱藏在鞋舌，而金屬鞋帶扣類似於重生石，木紋鞋帶尖端則代表老魔杖，整雙鞋都藏著只有粉絲才懂的隱藏細節。除了聯名鞋款，這系列還包括哈利波特飛行夾克和圓領衫、短袖上衣等服飾。

adidas Originals和洛杉磯時尚生活品牌Sporty & Rich推出的第三個合作系列。圖／adidas Originals提供
adidas Originals和洛杉磯時尚生活品牌Sporty & Rich推出的第三個合作系列。圖／adidas Originals提供

不能錯過的還有adidas Originals和洛杉磯時尚生活品牌Sporty & Rich推出的第三個合作系列。呈現Samba OG Sporty & Rich兩款新配色，在白色經典皮革鞋面基礎上，分別以酒紅和薑黃兩款配色點綴三條紋及鞋尾細節，盡顯復古感。以及adidas Originals利用Stan Smith經典鞋款為基礎，將皮革鞋面替換為帆布材質，白色為主色調的鞋面搭配鞋身側面的刺繡綠色三葉草標誌和鞋舌上的刺繡Sporty & Rich字樣；全系列均附有掛鍊配飾，與特別聯名鞋盒。

Reebok聯名哈利波特系列Club C 85鞋，3,380元，圖／Reebok提供
Reebok聯名哈利波特系列Club C 85鞋，3,380元，圖／Reebok提供

adidas Originals x Sporty & Rich系列STAN SMITH鞋， 4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Sporty & Rich系列STAN SMITH鞋， 4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals x Sporty & Rich系列SAMBA鞋，4,290元。 圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Sporty & Rich系列SAMBA鞋，4,290元。 圖／adidas Originals提供

Reebok聯名哈利波特系列Classic Leather鞋，3,080元。圖／Reebok提供
Reebok聯名哈利波特系列Classic Leather鞋，3,080元。圖／Reebok提供

adidas Originals x Sporty & Rich系列SAMBA鞋，4,290元。 圖／adidas Originals提供
adidas Originals x Sporty & Rich系列SAMBA鞋，4,290元。 圖／adidas Originals提供

標誌 adidas 哈利波特

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