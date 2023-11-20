快訊

宋楚瑜可能再戰一次 親民黨：有望名列不分區立委

讀書不能只「用看的」！北一女學霸筆記術 傳授3個必備好心態

法國第一夫人談大25歲師生戀「苦等10年」 馬克宏僅比她長子小3歲

基隆山藥大餐22日開放限量預購 10道旬農美味料理亮相

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為山藥蒜蒸大蛤。圖／基市府提供
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為山藥蒜蒸大蛤。圖／基市府提供

基隆市政府和市農會每年合辦山藥大餐，邀請民眾品嘗當季在地山藥料理。市府今天表示，今年山藥大餐12月9日晚間在基隆港海產樓登場，限量100桌，11月22日上午9點起開放訂購，每人限訂2桌，有興趣的民眾請把握機會訂桌。

基隆市長謝國樑、市府產業發展處長林鼎超和基隆市農會理事長余松次，今天共同宣傳山藥大餐活動，公布今年山藥大餐料理包含梅汁併白玉捲、佛跳牆、蠔油海參、蒸大蛤、芋香酥派併米糕、蝦捲、魚肉米粉鍋、白片土雞、清蒸中蝦及甜點。

山藥大餐餐券11月22日上午9點，分別在產業發展處（電話：02-24225800，地址：中正區信二路301號3樓）、基隆市農會（電話：02-24564244，地址：七堵區明德一路149號）同步販售，每處各有50桌名額，共計100桌。每桌市價6000元，民眾享補助優惠500元，只需繳交5500元，每人限購2桌，售完為止。

謝國樑說，山藥大餐菜色設計充滿巧思，運用營養可口的在地山藥搭配時令食材，藉廚師巧手料理出具基隆特色的健康美味，歡迎大家訂桌到基隆品嘗佳餚。

林鼎超表示，山藥大餐是許多民眾每年引頸期盼的美食饗宴，往年常常很快銷售完畢。每年舉辦的用意，在向民眾宣達「吃當季、用當季」的理念，並朝「旬農慢食」目標前進，歡迎大家來基隆嘗鮮，一起感受山海美味與美景。

產發處表示，基隆農民栽種山藥行之有年，分成基隆山藥、白雪玉等品種。基隆多雨低溫的氣候，山藥口感更綿密。藉由主廚精心設計菜單，搭配海鮮料理，讓民眾能享用山海絕妙滋味。

基隆市長謝國樑（左）、基隆市農會理事長余松次（右）今天展示在地山藥，邀請民眾訂桌享用山藥大餐。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左）、基隆市農會理事長余松次（右）今天展示在地山藥，邀請民眾訂桌享用山藥大餐。圖／基市府提供
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為山藥佛跳牆。圖／基市府提供
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為山藥佛跳牆。圖／基市府提供
基隆山藥大餐今年的料理包括梅汁併白玉捲、佛跳牆、蠔油海參、蒸大蛤、芋香酥派併米糕、蝦捲、魚肉米粉鍋、白片土雞、清蒸中蝦及甜點。圖／基市府提供
基隆山藥大餐今年的料理包括梅汁併白玉捲、佛跳牆、蠔油海參、蒸大蛤、芋香酥派併米糕、蝦捲、魚肉米粉鍋、白片土雞、清蒸中蝦及甜點。圖／基市府提供
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為梅汁併白玉捲。圖／基市府提供
基隆市政府和市農會今天公布山藥大餐料理，圖為梅汁併白玉捲。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左三）、基隆市農會理事長余松次（右二）等人，今天共同宣傳山藥大餐活動。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑（左三）、基隆市農會理事長余松次（右二）等人，今天共同宣傳山藥大餐活動。圖／基市府提供

基隆港 農會 林鼎超

延伸閱讀

影／總統戰基隆 藍打基捷牌助侯友宜 綠挺賴清德大基隆子弟

基市府政策轉折 蔡適應公開「感謝」昔對手謝國樑

影／「你有孩子就會知道」遭控歧視女性 謝國樑：可受公評

親子館與室內兒童樂園重疊？ 謝國樑：玩起來不一樣

相關新聞

「疾疾，護法現身！」Reebok聯手哈利波特 開啟霍格華茲的冒險歷程

Reebok首度與全球最暢銷小說《哈利波特（Harry Porter）》合作，以主角所就讀得霍格華茲學院、梅格老師和出現在「死神的聖物」中隱形斗篷為靈感，推出聯名鞋款，以及一系列學院風格的男、女服裝，讓人穿上忍不住就想喊出「疾疾，護法現身！」

基隆山藥大餐22日開放限量預購 10道旬農美味料理亮相

基隆市政府和市農會每年合辦山藥大餐，邀請民眾品嘗當季在地山藥料理。市府今天表示，今年山藥大餐12月9日晚間在基隆港海產樓...

珍奶、蚵仔煎、刈包變壽司！爭鮮18款「台味壽司」上桌

台灣小吃也能變壽司？爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、MAGiC TOUCH等4個品牌，將刈包、...

好市多「黑色購物週」第2天優惠再加碼 新增百款折價商品 Dyson涼暖風扇必入手

好市多「黑色購物週」今日盛大開跑，因反應熱烈，好市多宣布現場將加碼推出超過400款折價商品，總優惠金額高達近百萬元。稍早...

滿千送炸物！「姥姥酸菜魚」插旗101 個人餐1人也能吃

繼於今年初開設微風北車門市後，主打酸菜魚及川菜料理的「姥姥酸菜魚」本月再於台北101開設二號店，並推出多款全新料理。針對...

交換禮物最想得到這一款！閨密可以一起戴的女孩風飾品

隨著年底節慶檔期逐漸接近，也是許多人開始物色送禮選擇的季節。台灣輕珠寶品牌ARTISMI相準年輕女生族群的交換禮物文化，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。