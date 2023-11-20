基隆山藥大餐22日開放限量預購 10道旬農美味料理亮相

基隆市政府和市農會每年合辦山藥大餐，邀請民眾品嘗當季在地山藥料理。市府今天表示，今年山藥大餐12月9日晚間在基隆港海產樓登場，限量100桌，11月22日上午9點起開放訂購，每人限訂2桌，有興趣的民眾請把握機會訂桌。

基隆市長謝國樑、市府產業發展處長林鼎超和基隆市農會理事長余松次，今天共同宣傳山藥大餐活動，公布今年山藥大餐料理包含梅汁併白玉捲、佛跳牆、蠔油海參、蒸大蛤、芋香酥派併米糕、蝦捲、魚肉米粉鍋、白片土雞、清蒸中蝦及甜點。

山藥大餐餐券11月22日上午9點，分別在產業發展處（電話：02-24225800，地址：中正區信二路301號3樓）、基隆市農會（電話：02-24564244，地址：七堵區明德一路149號）同步販售，每處各有50桌名額，共計100桌。每桌市價6000元，民眾享補助優惠500元，只需繳交5500元，每人限購2桌，售完為止。

謝國樑說，山藥大餐菜色設計充滿巧思，運用營養可口的在地山藥搭配時令食材，藉廚師巧手料理出具基隆特色的健康美味，歡迎大家訂桌到基隆品嘗佳餚。

林鼎超表示，山藥大餐是許多民眾每年引頸期盼的美食饗宴，往年常常很快銷售完畢。每年舉辦的用意，在向民眾宣達「吃當季、用當季」的理念，並朝「旬農慢食」目標前進，歡迎大家來基隆嘗鮮，一起感受山海美味與美景。