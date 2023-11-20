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仕高利達第四屆調酒大賽 MQ Taipei施凱文奪冠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
亞軍Bar Pun 徐鴻熙（左起）、冠軍 MQ Taipei施凱文、英商希威仕亞太區董事總經理 Guirec Danno、季軍 To Infinity and Beyond駱思豪，於賽後合影。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞軍Bar Pun 徐鴻熙（左起）、冠軍 MQ Taipei施凱文、英商希威仕亞太區董事總經理 Guirec Danno、季軍 To Infinity and Beyond駱思豪，於賽後合影。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

仕高利達（Scottish Leader）蘇格蘭威士忌 Bar Leader Competition 調酒大賽，今年來到第四年，盛大賽事於信義區MQ Taipei舉行。今年賽事以「用味蕾在吧檯上旅行！玩轉亞洲新風味」為主題，募集到眾多參賽選手共同角逐。最終由MQ Taipei的施凱文（Kevin）拿下冠軍，亞軍與季軍分別為Bar Pun 的徐鴻熙（Billy）與To Infinity and Beyond的駱思豪（Henry）。

MQ Taipei施凱文的冠軍作品「高飛遠翔」挑選四川的花椒、香港的鹹檸七、台灣在地的花蜜，調和出源自蘇格蘭古戰場概念的高飛遠翔，風格強烈中帶平衡。

Bar Pun 徐鴻熙拿下亞軍的作品是「香料共和國 Spiced Land」，傳達來自 Deanston 酒廠前的泰斯河水源與獨一無二的恆溫濕酒窖、首席釀酒師精選的芬 芳酒液、與來自印度的香料堆疊，相得益彰，每一口都喝得到地區風味與多彩的文化特色，這款結合印度美食文化概念，創造令人驚喜的口感 。

季軍則是 To Infinity and Beyond 駱思豪 Henry 設計 的「舌尖上的東方 Orientaste」，Orientaste 的概念來自「想像太空人在宇宙裡看見亞洲」， 從中思考亞洲是什麼樣的風味表達，因此使用最貼近日常生活的米、茶以及香料作為主要元素，搭 配仕高利達 12 年，勾起對東方文化的神秘想像。

本次邀請到台北 To Infinity and Beyond 的 Mars 張哲瑋、台中 Matches 的劉權震、台南 Bar TCRC 以及 Phowa Bar 的 Bala 陳期聖、台灣 Gin Festival 創辦 人暨台北 Commons與Musee 主理人 Jaffee 徐文駿，以及英商希威仕台灣區品牌大使 Jackie 李 淂躍擔任實力堅強的評審大隊，選出最能展現亞洲新風味的新銳調酒師。

英商希威仕亞太區董事總經理 Guirec Danno表示：「今年的主題帶來無限的可能性， 帶領我們進入一場充滿亞洲文化與風味的冒險，每一位調酒師透過各位的專業技能，將亞洲的多元風味融入每一杯酒，帶來無比的精彩與享受。」為了讓更多喜愛調酒的消費者也能喝到 TOP3 的調酒作品，預計 2024 年一月起，展開全台客座活動!活動最新資訊，請隨時關注仕高利達 Facebook粉絲專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冠軍作品「高飛遠翔」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍作品「高飛遠翔」。圖／仕高利達提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞軍得主Bar Pun 的徐鴻熙（Billy）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞軍得主Bar Pun 的徐鴻熙（Billy）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
季軍為To Infinity and Beyond的駱思豪（Henry）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
季軍為To Infinity and Beyond的駱思豪（Henry）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍是 MQ Taipei的施凱文（Kevin）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冠軍是 MQ Taipei的施凱文（Kevin）。圖／仕高利達提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 印度 太空人

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