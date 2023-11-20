好市多「黑色購物週」第2天優惠再加碼 新增百款折價商品 Dyson涼暖風扇必入手

好市多「黑色購物週」今日盛大開跑，因反應熱烈，好市多宣布現場將加碼推出超過400款折價商品，總優惠金額高達近百萬元。稍早好市多也搶先在近期新設立的「台灣好市多」官方粉絲團公布了第2天新增的優惠主打商品，新增了LG 4K大電視之外，冬暖夏涼的Dyson二合一涼暖風扇也再下殺千元折扣，另外還有夏普空氣清淨除濕機、鑽石項鍊也都在新增品項之列。許多都是平常就相當熱門的爆款商品，平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格更是甜，有興趣的會員趕快加入購物清單進場選購。

第2天主打優惠包括LG 75吋4K AI語音物聯網電視，現折1.3萬元，44999元輕鬆入手、夏普12公升自動除菌離子空氣清淨除濕機現折2400元，9599元超優惠、Dyson二合一涼暖風扇現折千元、每年都不缺席的Mio 2.8K高畫質行車記錄器現折720元、冬季乾肌/敏感肌救星Cerave適樂膚長效潤澤修護霜2入現省135元、BOSE藍牙揚聲器2入組現折1500元、還有亮閃閃的1克拉圓形鑽石項鍊現折6300元，35699元閃耀登場。另外，終於出現了黑鑽卡友才能買的專屬優惠，Samsonite行李箱3入組（22/27/31吋）現省2000元，近期有出國旅遊計畫的趕快來買。