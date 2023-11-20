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滿千送炸物！「姥姥酸菜魚」插旗101 個人餐1人也能吃
繼於今年初開設微風北車門市後，主打酸菜魚及川菜料理的「姥姥酸菜魚」本月再於台北101開設二號店，並推出多款全新料理。針對追求效率的上班族，信義101店特別獨家推出「酸菜牛」、「酸菜豬」、「酸菜海瓜子」等個人套餐。即日起為慶祝開幕，內用單筆滿千就贈送「椒麻小酥肉」或「姥酥雞」兌換券；外帶消費則贈小菜兌換券。
搶攻台灣的酸菜魚市場，姥姥酸菜魚今年連開兩間門市。其中店內主打的「酸菜於」，標榜使用傳承30年的獨家配方，以天然乳酸菌發酵醃漬、熟成而成，同時還搭配上烏鱧魚片，還有蒜頭、芝麻、花椒油、蔥花、香菜、辣椒乾增添香氣，每份適合2～3人共享，818元。另外還有「白湯酸菜魚」，適合不喜吃辣的民眾。
除此之外，姥姥酸菜魚還推出多款新品。包括炸至外皮金黃的「炸烏鱧片」，每份138元；將海瓜子以特製醬汁調味、鹹中帶麻香的「椒麻海瓜子」，每份158元；另外還有以椒麻粉調味的「姥酥雞」、「椒香皮蛋麵」等不同品項。同時信義101店也將個人餐點新增「姥姥酸菜豬」、「姥姥酸菜牛」、「酸白菜海瓜子」等不同套餐，每份260～290元，滿足不同喜好。
為慶祝新店開幕，即日起，內用單筆消費滿1,000元，贈「椒麻小酥肉」或「姥酥雞」兌換券1張。外端消費1份餐點，贈「椒香川耳」或「滷花生」兌換券1張，送完為止。
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