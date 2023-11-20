藏家快收！帝亞吉歐2023年度限量原酒臻選系列登場

全球知名烈酒集團帝亞吉歐（Diageo），自2001年起以限量、原桶強度（Cask Strength）裝瓶方式推出「Special Releases年度限量原酒臻選系列」。今年由調酒大師Stuart Morrison首度為該系列打造全新概念，以「Spirited Xchange 無垠之旅」為系列主題，在過桶選擇及酒液風味呈現上，皆以世界各地不同國家的工藝及文化為啟發，透過無限創意及靈感交流，致敬作為代表性國際烈酒的蘇格蘭威士忌，創造出稀有且具收藏價值的精選酒廠首創單一麥芽威士忌。全系列8支酒款每套建議售價46,500元，即日起開放預購，預定12月1日起正式上市。

「Spirited Xchange 無垠之旅」創作概念以蘇格蘭威士忌作為代表性的國際烈酒，數世紀以來橫跨海洋、陸地與文化，遍及全球。每當它越洋抵達新的地區時，它的風味總會點燃人們對味覺的熱愛與追求，激發出世界各地的獨立威士忌文化，秉持對於文化交流的歡慶，此次在包裝設計上更攜手來自世界各地8位插畫家合作而成，分別透過藝術品般的精彩插畫作品，完美詮釋酒款精神以及精湛過桶工藝的文化特色。

該系列8支限量原酒集結帝亞吉歐知名酒廠的創新超凡之作，包含The Singleton Of Glendullan蘇格登-格蘭杜倫、Mortlach慕赫、Lagavulin樂加維林、Talisker泰斯卡、Clynelish克里尼利基、Oban歐本；更有Glenkinchie格蘭昆奇巨獻年份最高的原廠裝瓶原酒，以及Roseisle瑰嶼的第一款公開上市酒款。

為了回饋預購藏家，即日起至指定菸酒專賣店預購整套「Spirited Xchange 無垠之旅」 全系列8支酒款，預購套組含專屬無垠之旅精美陳列展座，限量450組，贈完為止。

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