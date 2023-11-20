交換禮物最想得到這一款！閨密可以一起戴的女孩風飾品

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
ARTISMI閨蜜珍珠手鍊擁有一系列不同顏色，包含海鹽蘇打的藍色系、清新薄荷的綠色調、葡萄優格的夢幻紫、繽紛草莓的熱情紅色。圖／ARTISMI提供
ARTISMI閨蜜珍珠手鍊擁有一系列不同顏色，包含海鹽蘇打的藍色系、清新薄荷的綠色調、葡萄優格的夢幻紫、繽紛草莓的熱情紅色。圖／ARTISMI提供

隨著年底節慶檔期逐漸接近，也是許多人開始物色送禮選擇的季節。台灣輕珠寶品牌ARTISMI相準年輕女生族群的交換禮物文化，延續今年興起的「多巴胺穿搭」風氣，以冰淇淋甜點為主題，使用多色礦石搭配天然珍珠，設計出一系列不同顏色的繽紛手鍊，包含海鹽蘇打的藍色系、清新薄荷的綠色調、葡萄優格的夢幻紫、繽紛草莓的熱情紅色。不僅款式百搭不挑人，還能跟好友一起配戴，高調曬友情。

而風格浪漫的法國飾品品牌Les Néréides，本季推出各種花卉圖案為主的設計，為女孩甜美的穿搭風格畫龍點睛：將受到日本文化的啟發，Plumes d'Automne翠羽系列刻畫秋楓和冬梅，Soleil Levant日出系列則描繪浮世繪中富士山的日出；Charm's d'Amour愛的秘語系列以雛菊象徵純潔的愛，Reine des Fleurs花中之后則以玫瑰聖經中的水彩畫作和復古色調為靈感，將平面的花卉立體化，復古中流露成熟氣息。

Les Néréides雛菊短項鍊，5,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides雛菊短項鍊，5,700元。圖／惇聚國際提供
ARTISMI推出不管有無耳洞都可配戴，不挑人的「日本阿古屋珍珠耳扣」。圖／ARTISMI提供
ARTISMI推出不管有無耳洞都可配戴，不挑人的「日本阿古屋珍珠耳扣」。圖／ARTISMI提供
看好多巴胺流行趨勢Ｘ天然礦石療癒力，ARTISMI推出今年送禮熱門首選「多色珍珠手鍊」。圖／ARTISMI提供
看好多巴胺流行趨勢Ｘ天然礦石療癒力，ARTISMI推出今年送禮熱門首選「多色珍珠手鍊」。圖／ARTISMI提供
Les Néréides日出手鍊，6,400元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides日出手鍊，6,400元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides編織耳環，5,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides編織耳環，5,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides冬梅翠鳥項鍊，9,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides冬梅翠鳥項鍊，9,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides星月夜耳環，5,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides星月夜耳環，5,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides高盧玫瑰吊墜耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides高盧玫瑰吊墜耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
由三顆日本阿古屋珍珠組成的ARTISMI《典雅珍珠耳扣 Demi Pearl Earcuff》，天然高品質珍珠的質感很能襯托東方女生的膚色。圖／ARTISMI提供
由三顆日本阿古屋珍珠組成的ARTISMI《典雅珍珠耳扣 Demi Pearl Earcuff》，天然高品質珍珠的質感很能襯托東方女生的膚色。圖／ARTISMI提供
Les Néréides翠鳥秋楓手鍊，5,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides翠鳥秋楓手鍊，5,300元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides手繪玫瑰戒指，4,900元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides手繪玫瑰戒指，4,900元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides花圈編織手鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供
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