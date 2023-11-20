交換禮物最想得到這一款！閨密可以一起戴的女孩風飾品

隨著年底節慶檔期逐漸接近，也是許多人開始物色送禮選擇的季節。台灣輕珠寶品牌ARTISMI相準年輕女生族群的交換禮物文化，延續今年興起的「多巴胺穿搭」風氣，以冰淇淋甜點為主題，使用多色礦石搭配天然珍珠，設計出一系列不同顏色的繽紛手鍊，包含海鹽蘇打的藍色系、清新薄荷的綠色調、葡萄優格的夢幻紫、繽紛草莓的熱情紅色。不僅款式百搭不挑人，還能跟好友一起配戴，高調曬友情。

而風格浪漫的法國飾品品牌Les Néréides，本季推出各種花卉圖案為主的設計，為女孩甜美的穿搭風格畫龍點睛：將受到日本文化的啟發，Plumes d'Automne翠羽系列刻畫秋楓和冬梅，Soleil Levant日出系列則描繪浮世繪中富士山的日出；Charm's d'Amour愛的秘語系列以雛菊象徵純潔的愛，Reine des Fleurs花中之后則以玫瑰聖經中的水彩畫作和復古色調為靈感，將平面的花卉立體化，復古中流露成熟氣息。 Les Néréides雛菊短項鍊，5,700元。圖／惇聚國際提供 ARTISMI推出不管有無耳洞都可配戴，不挑人的「日本阿古屋珍珠耳扣」。圖／ARTISMI提供 看好多巴胺流行趨勢Ｘ天然礦石療癒力，ARTISMI推出今年送禮熱門首選「多色珍珠手鍊」。圖／ARTISMI提供 Les Néréides日出手鍊，6,400元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides編織耳環，5,700元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides冬梅翠鳥項鍊，9,300元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides星月夜耳環，5,300元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides高盧玫瑰吊墜耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供 由三顆日本阿古屋珍珠組成的ARTISMI《典雅珍珠耳扣 Demi Pearl Earcuff》，天然高品質珍珠的質感很能襯托東方女生的膚色。圖／ARTISMI提供 Les Néréides翠鳥秋楓手鍊，5,300元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides手繪玫瑰戒指，4,900元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides花圈編織手鍊，4,200元。圖／惇聚國際提供