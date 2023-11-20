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AKACHEN新作「祕密花園」鈦金珠寶綻放中 伴眾人追求幸福、朝向美好發展

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
台灣鈦金珠寶權威的AKACHEN發表最新作品「祕密花園（Om Garden）」，首度以五連屏方式展現鈦金藝術創作的多元可能性，透過光與影、鈦金與寶石的靈動對話。圖／AKACHEN提供
台灣鈦金珠寶權威的AKACHEN發表最新作品「祕密花園（Om Garden）」，首度以五連屏方式展現鈦金藝術創作的多元可能性，透過光與影、鈦金與寶石的靈動對話。圖／AKACHEN提供

繼在華盛頓特區雙橡園辦展，成為台灣第一人後，AKACHEN品牌創意總監陳智權帶著全新創作「祕密花園」珠寶，在蒙藏文化館展出。與其他當代藝術家作品以及豐富珍貴文物，陪伴大家追求幸福、朝向美好發展，迎接嶄新的一年！

時序來到了年末，台灣鈦金珠寶權威的AKACHEN也發表最新作品「祕密花園（Om Garden）」，首度以五連屏方式展現鈦金藝術創作的多元可能性，透過光與影、鈦金與寶石的靈動對話，將寓意吉祥的祝福心念，傳遞給每一位觀者。自幼學習佛教，長年於書法、花藝，茶道中浸潤，AKACHEN創意總監陳智權先生深受東方文化影響，而這也是此次受邀參與蒙藏文化中心舉辦的「好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美」特展原因之一。陳智權對自然變化細膩感受，深切體認珍惜當下時光的重要，在藝術創作表現上，趨向以寂靜展現禪意留白之間的對話，充分體現在最新作品「祕密花園」上。

AKACHEN最新作品祕密花園系列，蜻蜓胸針與擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN最新作品祕密花園系列，蜻蜓胸針與擺件。圖／AKACHEN提供

猶如夜空般深邃的藍色畫屏上，一只只由鈦金結合彩色寶石創作而成的蜻蜓、蝴蝶翩翩飛舞，綻放光彩。巨型花朵宛如沐浴月光下，透出神秘光影，隱約顯露梵文OM(唵)的意象，以宇宙元初振頻的神聖能量，傳遞蜻蜓與蝴蝶在傳統文化中所象徵的「吉祥至福」、「生命綿延」寓意。對陳智權而言，影子是作品的靈魂，透過光與影，能和觀者接心同行，一同探索永恆之美，感受靈魂悸動。除了此次在蒙藏文化館呈現新作之外，別忘了AKACHEN也將於2024年在美國加州Bowers Museum及德州Houston Museum of Nature Science舉辦個展巡迴，期盼以鈦金創作，締造藝術新頁。

「好運連連－財神與蒙藏生活藝術之美 」特展

展期：即日起至113年5月19日

地點：蒙藏文化館（台北市大安區青田街8巷3號）

AKACHEN最新作品祕密花園系列，蝴蝶胸針與擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN最新作品祕密花園系列，蝴蝶胸針與擺件。圖／AKACHEN提供

AKACHEN最新作品祕密花園系列，花朵造型擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN最新作品祕密花園系列，花朵造型擺件。圖／AKACHEN提供

AKACHEN最新作品祕密花園系列，蝴蝶胸針與擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN最新作品祕密花園系列，蝴蝶胸針與擺件。圖／AKACHEN提供

AKACHEN最新作品祕密花園系列，蜻蜓胸針與擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN最新作品祕密花園系列，蜻蜓胸針與擺件。圖／AKACHEN提供

總監 蝴蝶

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