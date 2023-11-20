迴轉壽司市場未飽和 爭鮮明年再展20~30店

台灣迴轉壽司龍頭爭鮮看好台灣市場仍未飽和，營運長陳思芳表示，除了疫情期間以外，每年的業績都大約以10%的速度成長，接下來仍規劃以每年20~30家的速度展店，同時6都以外的城市也會積極布局。

目前爭鮮旗下共有5個品牌，包括爭鮮迴轉壽司160家、爭鮮PLUS 22家、爭鮮gogo 47家、MAGiC TOUCH 20家和定食8有33家，共計282家門市，以店數來說，遠勝近年來插旗台灣的外來品牌如藏壽司、壽司郎、HAMA壽司等。

除了台灣以外，爭鮮在海外市場也未缺席，目前在大陸有有169家、香港123家、新加坡33家、泰國21家。陳思芳也透露，爭鮮正在評估將進入新的市場，仍鎖定在亞洲。

對於台灣迴轉壽司競爭激烈，陳思芳表示，品質管控、創新與平易近人的售價3大特點，是能夠維持競爭優勢的關鍵，特別是在價格方面，由於集團具有採購優勢，加上垂直整合的效益，即便原物料價格在高檔，也未輕易喊漲。

陳思芳也說，並不認為台灣的迴轉壽司市場飽和，只是要以不一樣的面貌呈現給消費者，因此也定期更新菜單，首次推出「台味祭」，讓台灣小吃入菜，希望吸引更多年輕客層，目標帶動業績成長20~30%。