電子禮券送禮夯 必勝客心型大比薩即享券520元升級芝心再送2副食

歲末年終送禮新選擇，電子票券存手機就能用，轉贈親友也超方便！電子票券品牌Edenred宜睿智慧看準時機攜手必勝客推出「520愛最大」限時、限定即享券獨家限定套餐，原價888元13吋大比薩超優惠價只要520元，不僅可以免費升級芝心餅皮，還加贈麻糬QQ球和薯金幣，即日起至12月31日於Edenred合作通路如LINE禮物、momo、PChome等平台皆可購買。

除了向親友表達感謝心意，員工們期待的還有尾牙聚餐與摸彩活動，根據電子票券品牌Edenred宜睿智慧2023「三節企業贈禮調查」結果顯示，員工對於尾牙贈禮最在意的為「是否實用及滿足個人需求」，因此，可自選使用品牌，可存在手機裡隨身攜帶使用的電子禮券越來越受到消費者歡迎。宜睿智慧也量身打造尾牙數位採購專案，讓企業在準備贈禮上不僅快速又便利，同時也保有高彈性、多元選擇的優點，還可即刻提高員工滿意度。

宜睿智慧今年領先業界首推「數位提貨券」的概念，以「無效期、零庫存、彈性極大化」3大特色來協助福委有效的分配尾牙預算和時間，透過「數位提貨券」的概念，員工無需在費力搬運大型禮品回家，若抽到了不符合個人偏好的商品，亦可至Edenred合作通路如全國電子、大潤發、家樂福等大型商場選擇等值商品兌換，非常彈性。此外，電子票券無效期的特點更可以讓員工按照自己的時間規劃或是有需求的時候再進行使用，全方位展現電子票券的優勢。