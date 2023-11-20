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電子禮券送禮夯 必勝客心型大比薩即享券520元升級芝心再送2副食

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Edenred合作必勝客推出「520愛最大」即享券獨家限定套餐，活動自即日起至12月31日可於Edenred合作通路進行購買。圖／宜睿智慧提供
Edenred合作必勝客推出「520愛最大」即享券獨家限定套餐，活動自即日起至12月31日可於Edenred合作通路進行購買。圖／宜睿智慧提供

歲末年終送禮新選擇，電子票券存手機就能用，轉贈親友也超方便！電子票券品牌Edenred宜睿智慧看準時機攜手必勝客推出「520愛最大」限時、限定即享券獨家限定套餐，原價888元13吋大比薩超優惠價只要520元，不僅可以免費升級芝心餅皮，還加贈麻糬QQ球和薯金幣，即日起至12月31日於Edenred合作通路如LINE禮物、momo、PChome等平台皆可購買。

除了向親友表達感謝心意，員工們期待的還有尾牙聚餐與摸彩活動，根據電子票券品牌Edenred宜睿智慧2023「三節企業贈禮調查」結果顯示，員工對於尾牙贈禮最在意的為「是否實用及滿足個人需求」，因此，可自選使用品牌，可存在手機裡隨身攜帶使用的電子禮券越來越受到消費者歡迎。宜睿智慧也量身打造尾牙數位採購專案，讓企業在準備贈禮上不僅快速又便利，同時也保有高彈性、多元選擇的優點，還可即刻提高員工滿意度。

宜睿智慧今年領先業界首推「數位提貨券」的概念，以「無效期、零庫存、彈性極大化」3大特色來協助福委有效的分配尾牙預算和時間，透過「數位提貨券」的概念，員工無需在費力搬運大型禮品回家，若抽到了不符合個人偏好的商品，亦可至Edenred合作通路如全國電子、大潤發、家樂福等大型商場選擇等值商品兌換，非常彈性。此外，電子票券無效期的特點更可以讓員工按照自己的時間規劃或是有需求的時候再進行使用，全方位展現電子票券的優勢。

目前宜睿智慧合作品牌已有超過130個，近期合作品牌預計再新增多個連鎖餐廳、咖啡店、飯店。看準疫後國內外旅遊的熱烈需求，除了現有的Klook、五福旅行社、雄獅旅行社之外，也積極拓展旅遊相關合作通路。收到數位福利即享券的民眾，還可以透過今年3月起新推出的「自訂面額」功能，打破以往領券時就要選定使用品牌的方式，現在可不限單一合作品牌使用，更大幅增加禮券使用彈性。

Edenred率先業界推出超夯尾牙數位採購專案，具有高彈性、多元選擇優勢。圖／宜睿智慧提供
Edenred率先業界推出超夯尾牙數位採購專案，具有高彈性、多元選擇優勢。圖／宜睿智慧提供

品牌 尾牙 520

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