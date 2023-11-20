年底跑趴最搶眼 FENDI經典包星光閃耀

為慶祝即將到來的假日季節，精品品牌紛紛推出深具節慶儀式感的假日系列，陪伴各地人們歡度佳節。有鑒於銀色是必不可少的歡慶顏色，FENDI將品牌的經典單品換上散發閃亮金屬質感的皮革及點綴水晶，輔以精緻的深藍色和森林綠色。包款採用層壓銀色效果的皮革和Cuoio Romano皮革搭配招牌Selleria粗大車縫線，突顯FENDI的皮革工藝傳統；素色和FF壓花的裂紋小羊皮，在銀色包身上形成鏡面效果；層壓銀色效果Peekaboo和Baguette包身上隱約顯現焦糖色翻羊毛材質，盡顯高級質感。

由水晶、鉚釘和亮片組成的華麗刺繡，成為皮革和煙草色FF logo圖案帆布材質包身的完美框架，以不同工藝妝點著飾配飾。FENDI的Peekaboo、Baguette和FENDI First等經典包款上，在不同位置滿飾著大小不一的 FF 字樣造型水晶；超柔軟的FF羊毛針織布料為Mini Mon Trésor水桶包增添極致舒適感，深藍色和沙色則是襯托出立體質感。運用獨特毯繡工藝製作出的Peekaboo包款，用立體的水晶和珍珠繡製出生動圖案元素，重新詮釋這一季的閃亮主題，包身上描繪出星空圖案，充滿隱藏的FF字母和星星圖案。 FENDI 2023-2024冬季假日系列銀色Mini Fendigraphy包。圖／FENDI提供 FENDI 2023-2024冬季假日系列銀色Mini Origami包。圖／FENDI提供 歡慶年末佳節到來，FENDI推出2023-2024冬季假日系列。圖／FENDI提供 FENDI 2023-2024冬季假日系列星星圖案Peekaboo包。圖／Berluti提供 歡慶年末佳節到來，FENDI推出2023-2024冬季假日系列。圖／FENDI提供