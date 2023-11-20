樋口裕子特展 驚喜公布開展首日簽書會
年底即將在中正紀念堂展出的「奇幻動物森林 樋口裕子展」，為日本近代新銳藝術家樋口裕子首次海外各展，展覽消息一公布，即引起許多喜歡樋口裕子畫風的粉絲關注。主辦單位聯合數位文創特別與藝術家多次溝通，驚喜宣布12月30日開展首日下午，將舉辦樋口裕子簽書會。
溫柔細緻的筆觸、復古的色彩以及充滿想像力的表現風格使得樋口裕子的作品跳脫世俗，收服海內外無數粉絲。今年冬天樋口裕子展覽首度跨出日本，選擇台北為海外首站，並以「FOREST」為全新主題，特別為台灣繪製全新的主視覺、台灣限定票圖等，還加入新的作品展出，帶給台灣觀眾嶄新展覽內容。展覽分為五個展區，集結近1000件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、立體展示以及台灣限定拍照場景，豐富多元的展件讓展覽宛如小型博物館。
樋口裕子也表示非常期待海外首展：「希望第一次接觸我作品的人也能喜歡我的作品並樂在其中。」因此主辦單位隆重邀請樋口裕子在開展第一天，首次在台以不露面的形式在展覽入口處舉辦圖錄署名簽書會，需出示台灣站所販售的日本展覽現定圖錄換取活動號碼牌，當日限量150張，主辦單位還將先從12月17日前購買預售圖錄套票中，抽出5名幸運者，可獲得樋口裕子親筆簽名加親筆手繪小插畫，呼籲喜歡樋口裕子的粉絲不要錯過這個難得的機會。
●「奇幻動物森林 樋口裕子展」於2023年12月30日至2024年4月7日在國立中正紀念堂2、3展廳（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽(02) 2649-1689（每日9:00-18:00）。
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