輕柔舒緩冷熱敷 專為現代人眼部護理設計的無線按摩眼罩

現代人長時間使用3C產品，用眼過度不堪重負，導致眼睛疲勞、乾澀癢腫、雙眼無神，需要給予眼睛最輕揉的呵護。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

曾成功募資兩百萬腳底按摩機「溫揉足．3D溫感腳底按摩機」，專注於紓壓放鬆的品牌3ZeBra三隻斑馬，再次研發「無線冷熱敷按摩眼罩」，完美結合了震動按摩、熱敷、冷敷、遮光四大功能，為您的眼睛帶來全方位的輕柔呵護。

「無線冷熱敷按摩眼罩」專門為這些族群所設計，長時間使用3C的眼部不適者，提供日常熱敷舒緩，有效緩解眼部壓力。以及受光線影響睡眠品質者，具備輕薄遮光功能，適合助眠，提供舒適的睡眠環境。或者是眼睛乾澀疲勞者，45°C 恆溫熱敷，360度均勻發熱，舒緩一日眼部疲勞。並且也適用旅行出差攜帶者，輕便好收納，隨時隨地為眼睛提供舒適的照顧。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

「無線冷熱敷按摩眼罩」核心特點包含：VibWave 震動波按摩、45°C 恆溫熱敷、凝冰袋冷敷、可拆卸磁吸式電池、3D包覆無死角遮光護眼、輕薄可折疊、透氣柔軟材質。