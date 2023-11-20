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只賣28天！麥當勞「狂粉必收置物盒」限量5萬組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「麥當勞狂粉必收置物盒」可加裝手提帶使用。圖／麥當勞提供
「麥當勞狂粉必收置物盒」可加裝手提帶使用。圖／麥當勞提供

現代人總喜歡透過療癒小物，在繁忙快速的步調中增添一絲幸福感。自11月22日起，麥當勞以經典的大麥克、薯條為元素，推出「麥當勞狂粉必收置物盒」，可以當作野餐盒、工作盒使用，也能用於日常生活收納，適合粉絲蒐集。全台限量5萬組。

新推出的「麥當勞狂粉必收置物盒」每組2入，分別採用品牌標誌性的紅、黃配色以及質感霧面設計，可以作為家中或辦公室的擺設，藉此增添活潑氣息，也能夠自由收納生活小物，或是當作野餐盒、露營小用品工具箱、午餐點心盒使用。置物盒可堆疊收納，亦可拆開單獨使用，甚至能夠裝上亮面把手，化身為外出手提箱，增添使用變化性。

「麥當勞狂粉必收置物盒」自11月22日上午11:00起至12月19日限時推出，於麥當勞購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」1組。每次消費最多限購5組，全台限量5萬組。

「麥當勞狂粉必收置物盒」採雙色設計，每組2入。圖／麥當勞提供
「麥當勞狂粉必收置物盒」採雙色設計，每組2入。圖／麥當勞提供
「麥當勞狂粉必收置物盒」以經典的大麥克、薯條為設計元素。圖／麥當勞提供
「麥當勞狂粉必收置物盒」以經典的大麥克、薯條為設計元素。圖／麥當勞提供
購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」1組。圖／麥當勞提供
購買任一食物加309元，即可獲得「麥當勞狂粉必收置物盒」1組。圖／麥當勞提供

麥當勞 野餐 餐盒

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