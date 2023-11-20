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全聯25周年慶「紙本樂透卡」開賣 滿額加贈1600福利點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
抗寒吃鍋到全聯一站買齊，百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折。圖／全聯福利中心提供
抗寒吃鍋到全聯一站買齊，百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折。圖／全聯福利中心提供

全聯25周年慶活動進入第3週，即日起「紙本樂透卡」搶先於全台實體門市開賣，首發15萬套，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張，販售期間每福利卡限購10萬元。電子樂透卡同步持續於PX Pay App銷售中，截至11月16日前已銷售近4億元，早買早抽獎，樂透卡抽獎機會還可翻倍。而第2週抽獎結果也已經公布於全聯官方網站公告專區，快看看你是不是百萬得主。

全聯再推好康消息，大受歡迎的60元美味堂幸福餐盒最新口味「十三香雞胸」，開賣後立刻成為熱銷首選，即日起全台超過300家門市，60元幸福餐盒每週增加貨量達10萬個，讓更多民眾可享用到高CP值的平價美味。

另外，天氣一冷就想吃鍋，趁這波優惠也可到全聯一次買齊冬季鍋物，百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折，集結無老鍋、海底撈、石二鍋、這一鍋熱門湯底，折扣後最低銅板價就能開鍋。

冷凍品項也祭出獨家名店聯名款，蟬聯6年必比登推薦餐廳「雙月」一口氣推出3款冷凍湯底，酸菜雞白湯底、膠原雞湯鍋底、胡椒雞白湯底，11月24日至12月7日全聯獨家開賣每袋只要169元。去年熱銷上萬包的美味堂花旗蔘燉雞盅，今年強勢回歸，即日起至12月8日，特價189元。

而煮鍋必備生鮮好料，全聯獨家販售的「桂丁土雞」，皮薄多汁，肉質鮮甜Q彈，即日起至11月23日祭出台灣桂丁土雞切塊，爆殺價159元，另外台灣豬、美國牛、草蝦等熱門鍋物選擇也都有優惠。

不想出門採買，全聯小時達也能幫你送，即日起至11月30日火鍋湯底、火鍋料、調味料等指定品類祭出爆殺價，滿額再享10%回饋；隔日達則祭出電暖器、電熱毯優惠。全站再加碼祭出神券降臨天天買、天天省，即日起至11月27日消費滿1500元折100元，另加碼特開神券，滿額折抵最高達600元。只有折扣優惠還不夠，消費再送多重福利點回饋，1月18日前天天單筆消費每滿2000元贈1600福利點；即日起至12月5日活動期間每週六、日及11月23日至11月27日歡慶黑五單筆消費每滿千元贈1000福利點。

11月20日起全台超過300家門市，60元幸福餐盒每週增加貨量達10萬個。圖／全聯福利中心提供
11月20日起全台超過300家門市，60元幸福餐盒每週增加貨量達10萬個。圖／全聯福利中心提供
即日起「紙本樂透卡」搶先於全聯全台實體門市開賣，首發15萬套，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張。記者王聰賢／攝影
即日起「紙本樂透卡」搶先於全聯全台實體門市開賣，首發15萬套，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張。記者王聰賢／攝影
冷凍品項祭出獨家名店聯名款，蟬聯6年必比登推薦餐廳雙月一口氣推出3款冷凍湯底。圖／全聯福利中心提供
冷凍品項祭出獨家名店聯名款，蟬聯6年必比登推薦餐廳雙月一口氣推出3款冷凍湯底。圖／全聯福利中心提供

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