全聯25周年慶「紙本樂透卡」開賣 滿額加贈1600福利點

全聯25周年慶活動進入第3週，即日起「紙本樂透卡」搶先於全台實體門市開賣，首發15萬套，限以現金購買，每卡面額1000元，採成套販售，1套共2張，販售期間每福利卡限購10萬元。電子樂透卡同步持續於PX Pay App銷售中，截至11月16日前已銷售近4億元，早買早抽獎，樂透卡抽獎機會還可翻倍。而第2週抽獎結果也已經公布於全聯官方網站公告專區，快看看你是不是百萬得主。

全聯再推好康消息，大受歡迎的60元美味堂幸福餐盒最新口味「十三香雞胸」，開賣後立刻成為熱銷首選，即日起全台超過300家門市，60元幸福餐盒每週增加貨量達10萬個，讓更多民眾可享用到高CP值的平價美味。

另外，天氣一冷就想吃鍋，趁這波優惠也可到全聯一次買齊冬季鍋物，百款名店鍋物獨家上市，常溫湯底祭出第2件5折，集結無老鍋、海底撈、石二鍋、這一鍋熱門湯底，折扣後最低銅板價就能開鍋。

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冷凍品項也祭出獨家名店聯名款，蟬聯6年必比登推薦餐廳「雙月」一口氣推出3款冷凍湯底，酸菜雞白湯底、膠原雞湯鍋底、胡椒雞白湯底，11月24日至12月7日全聯獨家開賣每袋只要169元。去年熱銷上萬包的美味堂花旗蔘燉雞盅，今年強勢回歸，即日起至12月8日，特價189元。

而煮鍋必備生鮮好料，全聯獨家販售的「桂丁土雞」，皮薄多汁，肉質鮮甜Q彈，即日起至11月23日祭出台灣桂丁土雞切塊，爆殺價159元，另外台灣豬、美國牛、草蝦等熱門鍋物選擇也都有優惠。