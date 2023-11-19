好市多「黑色購物週」明開跑！首日10大優惠商品公開 大電視、洗碗機折扣超甜

美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月20日至11月26日盛大開跑，限時7天，預計將推出超過300款折價商品，總折價金額高達90萬元。稍早好市多也搶先在近期新設立的「台灣好市多」官方粉絲團公告首日10款主打特惠商品，同樣出現了4K大電視、紙尿布、洗乾衣機組合、床墊等熱門商品，甚至出現了超級夢幻逸品Dyson吹風機，好市多也首度預告了優惠商品的下殺價格，許多都是平常就相當熱門的爆款商品，平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格更是甜，有興趣的會員趕快加入購物清單進場選購。

首日主打優惠包括頂級Samsung 85吋4K QLED顯示器，折價6萬元，不到10萬元就能入手、滿意寶寶哆啦A夢輕巧褲箱購省300元、好自在清新淨味液體衛生棉省160元、Dyson吹風機吹嘴全配組現省千元、惠而浦17公斤洗衣機＋16公斤乾衣機組合現省1.2萬、BOSCH 60公分獨立式洗碗機現省4200元，26399元就能升級夢幻廚房、三星變頻洗衣機20公斤現省4600元，17199元入手直立式智慧洗衣機、歐樂B電動牙刷2入組現省800元，2749元就能將大全配組合帶回家、席伊麗標準雙人床墊同樣現省4200元，18799元升級睡眠品質。另外還有1克拉方形鑽石耳環，現省1.2萬，63999元送禮自用都超體面。

除了官方粉絲團、App提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出約多款特價商品，且優惠商品多元，從家電、3C、珠寶、日常用品、食品等，雖然黑鑽卡專屬優惠品項並未在預告中出現，但好市多今年首度推出的黑鑽卡加碼回饋活動會從黑五首日同步開跑，11月20日起至12月31日止，黑鑽會員獨家享有的消費回饋金從2%加碼至3%，搭配好市多富邦聯名卡於賣場消費最高可享有5%消費回饋。好市多也透露，今年黑五優惠活動會比往年更有誠意，歡迎會員於活動期間來挖寶。