辛普森家庭齊聲獻唱慶佳節！SWATCH新作太可愛了

迎接年底佳節充滿歡樂與溫馨的時刻,Swatch推出兩款全新腕表,與20世紀最受歡迎的電視喜劇辛普森家庭(THE SIMPSONS)攜手,為這個佳節增添喜悅,完美的禮物讓所有家人能共同享受團聚時刻的樂趣!表款皆裝飾辛普森家庭的標誌並隨附特別包裝,向這個膾炙人口的電視節目歷久不衰的幽默智慧和魅力致敬。

表徑41毫米的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表以洋溢熱鬧氣息的紅色調為主,表帶上裝飾以辛普森家庭角色為靈感的薑餅人,在撒滿雪花的表帶上快樂地跳舞。表盤上,辛普森家庭一家人齊聚一堂,爸爸荷馬(Homer)、媽媽美枝(Marge)、兒子霸子(Bart)、女兒花枝(Lisa)和 奶嘴(Maggie)闔家溫馨合唱。