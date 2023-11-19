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辛普森家庭齊聲獻唱慶佳節！SWATCH新作太可愛了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表，3450元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表，3450元。圖／SWATCH提供

迎接年底佳節充滿歡樂與溫馨的時刻，Swatch推出兩款全新腕表，與20世紀最受歡迎的電視喜劇辛普森家庭（THE SIMPSONS）攜手，為這個佳節增添喜悅，完美的禮物讓所有家人能共同享受團聚時刻的樂趣！表款皆裝飾辛普森家庭的標誌並隨附特別包裝，向這個膾炙人口的電視節目歷久不衰的幽默智慧和魅力致敬。

表徑41毫米的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表以洋溢熱鬧氣息的紅色調為主，表帶上裝飾以辛普森家庭角色為靈感的薑餅人，在撒滿雪花的表帶上快樂地跳舞。表盤上，辛普森家庭一家人齊聚一堂，爸爸荷馬（Homer）、媽媽美枝（Marge）、兒子霸子（Bart）、女兒花枝（Lisa）和 奶嘴（Maggie）闔家溫馨合唱。

藍色調的TIDINGS OF JOY則採用34毫米尺寸，以雪花紛飛的白與藍營造出溫暖舒適的冬季氛圍。表帶上美枝和荷馬站在紛飛的白雪中，霸子、花枝和奶嘴三個小孩則佔據了表盤的中心，全家齊聲高唱，為這個季節帶來歡樂的氣息。

SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表，3450元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表，3450元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的TIDINGS OF JOY腕表，3100元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的TIDINGS OF JOY腕表，3100元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的TIDINGS OF JOY腕表，3100元。圖／SWATCH提供
SWATCH攜手THE SIMPSONS推出的TIDINGS OF JOY腕表，3100元。圖／SWATCH提供
SWATCH推出兩款全新腕表慶祝辛普森家庭的經典節日時刻。圖／SWATCH提供
SWATCH推出兩款全新腕表慶祝辛普森家庭的經典節日時刻。圖／SWATCH提供

家人 腕表

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