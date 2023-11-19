辛普森家庭齊聲獻唱慶佳節！SWATCH新作太可愛了

迎接年底佳節充滿歡樂與溫馨的時刻，Swatch推出兩款全新腕表，與20世紀最受歡迎的電視喜劇辛普森家庭（THE SIMPSONS）攜手，為這個佳節增添喜悅，完美的禮物讓所有家人能共同享受團聚時刻的樂趣！表款皆裝飾辛普森家庭的標誌並隨附特別包裝，向這個膾炙人口的電視節目歷久不衰的幽默智慧和魅力致敬。

表徑41毫米的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕表以洋溢熱鬧氣息的紅色調為主，表帶上裝飾以辛普森家庭角色為靈感的薑餅人，在撒滿雪花的表帶上快樂地跳舞。表盤上，辛普森家庭一家人齊聚一堂，爸爸荷馬（Homer）、媽媽美枝（Marge）、兒子霸子（Bart）、女兒花枝（Lisa）和 奶嘴（Maggie）闔家溫馨合唱。