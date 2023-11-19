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士林官邸菊展下周登場 藝術家以竹編、漂流木融入菊展

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
撒部噶照以漂流木、竹編等多重手法，打造「水流」意象的大型裝置藝術。圖／北市工務局提供
撒部噶照以漂流木、竹編等多重手法，打造「水流」意象的大型裝置藝術。圖／北市工務局提供

北市一年一度「士林官邸菊展」將於11月24日至12月10日登場。北市府今年以「菊藝生活」為主題，與國內知名藝術家合作，打造大型裝置「水流」，再由竹編藝術家製作蜻蜓、昆蟲、一文字菊及酒壺等作品融入菊展，共有13個展區、約20萬朵菊花，去年也未受疫情影響，大約入場39萬人次，盼今年參展人數能再創新高。 

北市公園處介紹，主題園區中的「花藝仙境」，除規劃水珠漣漪意象、以黃、粉、紅、橘色花朵打造花海，還邀請來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部噶照，駐地創作名為「水流」的大型裝置藝術

撒部噶照說，因自小生長在秀姑巒溪與太平洋匯流的部落裡，深深體會到「水」對人類文明的形成有至關重要的影響，所以才結合繁花美景發想出「水流」設計理念，主結構由漂流木與竹子兩種材質交織出水的流動，經過時間雕琢的漂流木，每道紋路與刻痕都有記憶，以堆疊手法，傳遞環保、永續及珍惜資源的意涵。

 此外，今年菊展還與北投在地竹編藝術家林靖格合作。林靖格表示，園區內多個展區妝點了竹編瓢蟲、蜻蜓、一文字菊及酒壺等多樣展件，為了保留擬真度與特色，從繪製設計圖開始就花費許多功夫，像是花紋獨特的瓢蟲及蜻蜓，以及最特殊的一文字菊花卉樣態等都進行深刻著墨，同時也增加編法豐富度。

林靖格說，中式庭園的「掬酒‧菊酒」有個2.5米高的巨大酒壺，製作過程也是經過重重關卡，在形體與編法應用上都利用了多樣技法，透過雙層製作編織出不同層次的花紋，達成一項突破性挑戰。

公園處表示，「2023士林官邸菊展」除了花藝展示，將2位藝術家作品融入其中，民眾賞菊時，可以拍照打卡，參與「菊展藝術家知多少」線上活動，最大獎將送出「向日葵純金項鍊」等多項獎品。

「水流」意象的大型裝置藝術搭配黃、粉、紅、橘色花朵成為花海。圖／北市工務局提供
「水流」意象的大型裝置藝術搭配黃、粉、紅、橘色花朵成為花海。圖／北市工務局提供
園區內多個展區妝點了竹編瓢蟲、蜻蜓、一文字菊及酒壺等多樣展件都是北投在地竹編藝術家林靖格手工製作。圖／北市工務局提供
園區內多個展區妝點了竹編瓢蟲、蜻蜓、一文字菊及酒壺等多樣展件都是北投在地竹編藝術家林靖格手工製作。圖／北市工務局提供
中式庭園的「掬酒‧菊酒」有個2.5米高的巨大酒壺。圖／北市工務局提供
中式庭園的「掬酒‧菊酒」有個2.5米高的巨大酒壺。圖／北市工務局提供

藝術家 北市 漂流木 士林官邸 裝置藝術

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