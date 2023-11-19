士林官邸菊展下周登場 藝術家以竹編、漂流木融入菊展

台北市一年一度「士林官邸菊展」將於11月24日至12月10日登場。北市府今年以「菊藝生活」為主題，與國內知名藝術家合作，打造大型裝置「水流」，再由竹編藝術家製作蜻蜓、昆蟲、一文字菊及酒壺等作品融入菊展，共有13個展區、約20萬朵菊花，去年也未受疫情影響，大約入場39萬人次，盼今年參展人數能再創新高。

北市公園處介紹，主題園區中的「花藝仙境」，除規劃水珠漣漪意象、以黃、粉、紅、橘色花朵打造花海，還邀請來自花蓮港口部落的地景藝術家撒部噶照，駐地創作名為「水流」的大型裝置藝術。

撒部噶照說，因自小生長在秀姑巒溪與太平洋匯流的部落裡，深深體會到「水」對人類文明的形成有至關重要的影響，所以才結合繁花美景發想出「水流」設計理念，主結構由漂流木與竹子兩種材質交織出水的流動，經過時間雕琢的漂流木，每道紋路與刻痕都有記憶，以堆疊手法，傳遞環保、永續及珍惜資源的意涵。

此外，今年菊展還與北投在地竹編藝術家林靖格合作。林靖格表示，園區內多個展區妝點了竹編瓢蟲、蜻蜓、一文字菊及酒壺等多樣展件，為了保留擬真度與特色，從繪製設計圖開始就花費許多功夫，像是花紋獨特的瓢蟲及蜻蜓，以及最特殊的一文字菊花卉樣態等都進行深刻著墨，同時也增加編法豐富度。

林靖格說，中式庭園的「掬酒‧菊酒」有個2.5米高的巨大酒壺，製作過程也是經過重重關卡，在形體與編法應用上都利用了多樣技法，透過雙層製作編織出不同層次的花紋，達成一項突破性挑戰。

公園處表示，「2023士林官邸菊展」除了花藝展示，將2位藝術家作品融入其中，民眾賞菊時，可以拍照打卡，參與「菊展藝術家知多少」線上活動，最大獎將送出「向日葵純金項鍊」等多項獎品。