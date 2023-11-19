星巴克「買一送一」又來了！連續4天、憑活動截圖就行

星粉熱愛的星巴克「買一送一」又來了！星巴克宣布於11月20日至23日連續4天，推出「感恩有你真好．一起截圖喝咖啡好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，至門市購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

要注意的是，這次活動的優惠品項並不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡；此外，氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不在優惠品項之列。

每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。