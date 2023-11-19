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你也愛喝五十嵐、春水堂嗎？Dcard網友熱愛「最頂珍奶」揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

台灣的手搖飲料不只在國內非常受歡迎，在外國人之間也有著超高人氣，許多人來台旅遊總要來上一杯手搖飲，成為台灣的代表性文化之一；「珍珠奶茶」更是其中的經典品項，也有多家手搖品牌供消費者選擇。近期網路上便出現「哪家手搖店珍奶最頂」的相關討論，引發熱議。

「最頂珍奶」是哪家？網一面倒推50嵐：經典不敗

一名網友在Dcard發文，表示最近有外國朋友要來台灣觀光，曾表示很想品嚐台灣的珍珠奶茶，因此想詢問網友最心目中最頂的珍珠奶茶是哪家手搖店，「我自己最愛的是天仁茗茶的，茶味香、珍珠味道讚嚼勁也很讚，但如果大家心目中有更愛的選手也歡迎投遞。」

網友發文詢問「哪家手搖店珍奶最頂」

▲網友發文詢問「哪家手搖店珍奶最頂」。

image source: 翻攝自Dcard

貼文引來許多人留言回應，其中手搖界經典品牌50嵐的珍奶被許多網友公認最好喝，「推50嵐，經典不敗」、「50嵐每間店都不雷，有些手搖店品質不穩定」、「50嵐很讚，然後要混珠」、「每次想喝珍奶就會先想到50嵐」、「50嵐品質穩很多，路上隨便喝沒問題」、「珍奶只喝50嵐」、「當然是50嵐，永遠只喝他們的珍奶」、「絕對是50嵐」。

「50嵐」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第1名

▲「50嵐」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第1名。

image source：《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2023/08/17~2023/11/14）

除此之外，原PO喜歡的天仁茗茶，以及主打奶類品項的迷客夏也有不少人推薦，「推推迷客夏」、「感覺天仁比較有台灣感」、「迷客夏紅茶拿鐵真的好喝」、「迷客夏第一」、「（天仁茗茶）913茶王奶茶是我的最愛」；也有網友認為，若是外國朋友，應該帶他們嚐嚐老字號珍奶品牌春水堂，「貴賓都指定春水堂」、「外國人要帶他們喝春水堂吧」。

「迷客夏」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第7名

▲「迷客夏」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第7名。

image source：《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2023/08/17~2023/11/14）

▲「春水堂」位居網路溫度計的手搖飲料網路口碑排行榜第3名。

image source：《DailyView網路溫度計》手搖飲料網路口碑排行（2023/08/17~2023/11/14）

人氣珍奶手搖店是他們！50嵐、春水堂登熱門探索概念

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「珍珠奶茶」近一年的探索概念中出現了「春水堂」和「50嵐」，顯示出在網路上大家討論到珍奶時普遍都會提到這兩個經典品牌。此外，先前副總統賴清德曾在媒體專訪中表示若有機會想請中國領導人習近平吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶，引發討論，也成為熱門探索概念之一。

「珍珠奶茶」近一年探索概念

▲「珍珠奶茶」近一年探索概念。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月17日至2023年11月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『珍珠奶茶』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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網路溫度計 珍珠奶茶 手搖飲料 Dcard

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