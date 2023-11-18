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Single Malt難以觸及的第5味！JW藍牌Umami極奢登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
蔡淑臻出席Johnnie Walker藍牌新品上市活動。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
蔡淑臻出席Johnnie Walker藍牌新品上市活動。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Johnnie Walker經典藍牌隆重推出最新極奢之作「Johnnie Walker Blue Label Umami」，透過超越酸、甜、苦、鹹四大味覺的神祕第5味——鮮味，調和出威士忌前所未有的全新風味。新酒款即日起限量上市，建議售價10,400元。

Johnnie Walker不斷回首審視世紀傳統，並堅守突破自我的Go Beyond精神，讓百年來的威士忌調和工藝再造巔峰。「Johnnie Walker Blue Label Umami」由品牌首位女性首席調酒大師Emma Walker，攜手首位在法國獲得米其林三星殊榮的日本主廚小林圭，跨界聯手打造極致珍稀逸品，透過親選、精挑、細調、慢醞，每25,000桶酒藏中僅有1桶適合作為調和Johnnie Walker Blue Label Umami全新獨創的酒液，探索人類感官史無前例新領域。

啜飲一口「Johnnie Walker Blue Label Umami」，即率先感受到鮮味饗宴序曲，一抹煙燻肉味與明亮血橙香氣隨著多元風味的變幻，留下悠長飽滿的果香尾韻，令人彷彿置身威士忌風味的全新疆域，以分毫不差的繁瑣調和工藝，達到單一麥芽威士忌難以觸及的神秘第五味，限量呈現其開創奢鮮味蕾的無人之巔。

此外，大家熟悉的Johnnie Walker藍牌經典之作，也是萬中選一的頂級珍釀，精選蘇格蘭最出色的威士忌調和而成，其中亦蘊含來自傳奇酒廠封存40年的珍稀酒液，匯聚繁複八維層次風韻，口感如絲綢般滑順，深藏不露，建議售價5,800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Johnnie Walker Blue Label Umami」即日起限量上市，建議售價10,400元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Johnnie Walker Blue Label Umami」即日起限量上市，建議售價10,400元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker經典藍牌，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Johnnie Walker經典藍牌，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Johnnie Walker Blue Label Umami」透過超越酸、甜、苦、鹹四大味覺的神祕第5味——鮮味，調和出全新風味。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Johnnie Walker Blue Label Umami」透過超越酸、甜、苦、鹹四大味覺的神祕第5味——鮮味，調和出全新風味。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

售價 新疆

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