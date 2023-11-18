Single Malt難以觸及的第5味！JW藍牌Umami極奢登場

Johnnie Walker經典藍牌隆重推出最新極奢之作「Johnnie Walker Blue Label Umami」，透過超越酸、甜、苦、鹹四大味覺的神祕第5味——鮮味，調和出威士忌前所未有的全新風味。新酒款即日起限量上市，建議售價10,400元。

Johnnie Walker不斷回首審視世紀傳統，並堅守突破自我的Go Beyond精神，讓百年來的威士忌調和工藝再造巔峰。「Johnnie Walker Blue Label Umami」由品牌首位女性首席調酒大師Emma Walker，攜手首位在法國獲得米其林三星殊榮的日本主廚小林圭，跨界聯手打造極致珍稀逸品，透過親選、精挑、細調、慢醞，每25,000桶酒藏中僅有1桶適合作為調和Johnnie Walker Blue Label Umami全新獨創的酒液，探索人類感官史無前例新領域。

啜飲一口「Johnnie Walker Blue Label Umami」，即率先感受到鮮味饗宴序曲，一抹煙燻肉味與明亮血橙香氣隨著多元風味的變幻，留下悠長飽滿的果香尾韻，令人彷彿置身威士忌風味的全新疆域，以分毫不差的繁瑣調和工藝，達到單一麥芽威士忌難以觸及的神秘第五味，限量呈現其開創奢鮮味蕾的無人之巔。

此外，大家熟悉的Johnnie Walker藍牌經典之作，也是萬中選一的頂級珍釀，精選蘇格蘭最出色的威士忌調和而成，其中亦蘊含來自傳奇酒廠封存40年的珍稀酒液，匯聚繁複八維層次風韻，口感如絲綢般滑順，深藏不露，建議售價5,800元。

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