永豐75翻轉特展 食飲、療癒、創生見證精彩持續發生

「永豐翻轉特展：Cheer Five!翻轉，共創美好生活」今日持續於華山文創園區中4B的一與二樓舉辦，活動一樓現場共有涵蓋質感食飲、療癒、出版、弱勢庇護的20個生活品牌出攤，首展兩日並吸引近萬人參加，二樓再有展覽帶人一探永豐成立75年來的茁壯、翻轉與創新。

今日出攤品牌中，「Kiddo earth」帶來各式環保餐具，尤其貓掌造型的三合一餐具盒，將湯匙、筷子、叉具一次收納，單組360元，並將捐贈100元予公益組織；「好美物所」則與「重版文化」合作推出「療癒組合大禮包」，一組包含告五人的限量單曲CD、「麻雀女孩」繪本、黑雲杉木質調療癒精油，從五感為內在再淨化。

「堝刮Snail GuaGua」創作的陶瓷不僅有著可愛造型，全部手工創作的陶器都具有不同的波浪結構，可幫助手腕、指節或身體大部位的按摩，實用兼具可愛外觀；以協助街友、高齡者為己任的「漂泊工站」，現場再帶來「泣寶找主人」的好康皂，將過去曾被棄單的手工皂提供優惠組合價；想要為家中妝點綠意？「煙花蕨醒」帶來多組生態瓶，只需要簡單光照，即便是小空間、或是家中採光不足，也可以輕鬆成為綠手指；「煙花蕨醒」同時再提供售後修剪服務。

聯合出攤的「 貓尿MaoNiao X 吾光Wu.Lit」則帶來「天使牌」現場占卜，透過30分鐘的對談，帶來身心靈的療癒諮詢，吾光則有兩組特製的「香氛倒數月曆」，帶來一整個月份的愉悅、香香迎向2024。藝人也激推的質感新生代「餃子樂」再帶來市集首現的花枝香菜口味，不僅香菜口味濃郁鮮明，內餡也吃得到塊狀的Q彈花枝；迪化街碩果僅存的「林貞粿行」則是三代轉行後的文青風格食品牌，其繁複造工的「油蔥粿」更令現場不少長者也直呼懷念，美味兼具古早味；深耕府城的「舊永瑞珍餅舖」現場並帶來土鳳梨酥、烏豆沙、魯肉等多種口味餡餅；其中烏豆沙使用相傳於明朝的古老配方，並加入中藥配方，因而讓豆沙呈現灰色質感；「金豬貝果」招牌豬鼻造型貝果、芋泥鹹蛋黃貝果都是明星商品，今日都在傍晚前完售，明日還將持續補貨。

二樓特展中更呈現永豐75的完整歷程爬梳，13、14、15、16、17點各有社群互動遊戲，只要拍照、並寫下至少50字觀展心得，公開分享於個人社群，就有機會獲得冠軍果醬、小店商品等好禮。

「永豐翻轉特展：Cheer Five!翻轉，共創美好生活」將在明日19（日）持續舉辦，除前述品牌，包含GinGin Coffee Co、三小市集、大山北月、禾乃川國產豆製所、津寮、坪感覺、糧莘庇護農場、孩有夢市集、博仁堂、歸蜜GreenMeet，也都在現場現身。同時周日再有Dialogue / Celine & 雲平、朵米與Dr.Corti三組音樂表演。

永豐翻轉特展：Cheer Five! 翻轉，共創美好生活

．時間：2023年11月19日（日）12:00～18:00