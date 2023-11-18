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涵碧樓2024專案開訂！佛跳牆、海膽梅麵、老饕牛排迎賓

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
涵碧樓耶誕麵包，包裝優雅。圖/涵碧樓提供
涵碧樓耶誕麵包，包裝優雅。圖/涵碧樓提供

疫情前後都一房難訂的涵碧樓，2024將推出夢幻迎新的「時尚之旅」住房專案，房客將可獨享星光鑽石日出，各餐廳端出奢華盛宴，耶誕麵包也飄散著肉桂糖香，值此歲末季節，甜蜜魔法讓幸福滿溢。

新年伊始的日月潭充滿了熱鬧與活力，涵碧樓再度打造不一樣的沈浸式旅遊，將自然與時尚完美融合，推出夢幻涵碧「2024時尚之旅」，在自然山水交融的涵碧樓中，細賞眼前的一草一木，遠望山林水景，讓人從快速節奏與繁忙的生活中抽離，重回自然。

為了迎接新的一年到來，涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳等三大主廚也推出豪華的跨年盛宴。湖光軒中餐廳主廚林宗立（Mike Lin）以正宗佛跳牆百年名店「聚春園」原始配方，端出「湖光閩式佛跳牆」，先以老母雞、金華火腿、赤肉等經過6小時熬湯，再將干貝、刺蔘、鮑魚、蹄筋、花菇、栗子、芋頭、鳥蛋與花膠及紹興酒等頂級食材細細煨煮，搭配滑順膠潤的琥珀色湯汁，輕啜一口暖胃也暖心。

東方餐廳主廚吳彥璋（Emil Wu）推出錦繡龍蝦搭老饕牛排干邑汁，鮮甜Q彈的龍蝦口感，淡淡酒香與鮮嫩牛排完美搭配。九重花間日本餐廳主廚游宗翰（Dylan Yu）為迎接2024年，以討喜粉紅色的海膽梅麵做為前菜，梅素麵佐以質感細膩、尾韻甘甜的海膽，搭配烤羊排，品味節奏優雅。

耶誕節即將到來，涵碧樓也推出糖香滿溢且溫暖的耶誕禮物，內容包括經典原味潘娜朵妮米蘭水果麵包、巧克力堅果潘娜朵妮米蘭水果麵包、丹麥肉桂捲、丹麥蘋果肉桂捲，共4種口味甜蜜奢華的口感，每盒4入650元，即日起至12/31開放訂購。

日月潭的日出之美。圖/涵碧樓提供
日月潭的日出之美。圖/涵碧樓提供
湖畔套房可收日月潭美景。圖/涵碧樓提供
湖畔套房可收日月潭美景。圖/涵碧樓提供

餐廳 涵碧樓 麵包 佛跳牆 日月潭 住宿

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