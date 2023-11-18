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少了「它」不算過耶誕！麗緻坊、星巴克 復刻甜蜜經典

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
麗緻坊7款耶誕限定新品，12月1日至12月31日甜蜜上市。圖/ 麗緻坊提供
麗緻坊7款耶誕限定新品，12月1日至12月31日甜蜜上市。圖/ 麗緻坊提供

充滿甜蜜香氣的耶誕節即將來臨，各家陸續端出或經典或創新的耶誕甜點，其中，麗緻坊以時令的「繽紛莓果」打造酸甜耶誕，並緊扣糕點歷史故事，復刻耶誕節必吃經典款潘娜朵妮、雪白屋史多倫，以及代表著團圓的阿爾薩斯蝴蝶結等7款限定商品，皆由榮獲「甜點界奧斯卡」ICIF國際金牌主廚團隊製作。

「潘那朵尼」來自15世紀末，一位貴族為追求麵包師傅的女兒，成功研發的水果麵包，內餡藏有義大利進口酒漬果乾，酸甜縈繞，讓他順利將愛人迎娶回家，最後發展為耶誕專屬糕點，又被譽為義大利國寶，在德國還流傳著「少了史多倫，就不算過耶誕節」的說法。麗緻坊也將莓果添進甜點蛋糕，像是覆盆莓耶誕大叔頂著大肚腩，可愛的馴鹿焦糖慕斯有著夢幻白色外表等，7款節慶限定甜點12月1日至12月31日門市限量販售。

台中日月千禧酒店1樓旅覓酒吧即日起至12/31也有3款耶誕主題甜點，來自德國的史多倫麵包，主廚先將酒漬果乾與堅果加入麵糰，出爐後立即刷上焦化奶油，並灑上大量糖粉，綿密紮實、奶香濃郁。義大利耶誕必吃的潘納朵尼麵包，則是耗時48小時的繁複之作，切開當下，果香、奶油香撲鼻。

星巴克今年推出「蘭姆葡萄栗子蒙布朗」，以栗子風味為主體，夾入栗子餡與蘭姆葡萄鮮奶油，再加上一層巧克力脆片餅乾，表面再擠上代表蒙布朗的栗子絲線，展現多層次的蛋糕風味。另有首次推出的「巴斯克風起司蛋糕」，表面烘烤至呈現焦糖色，中心略有凹陷，口感滑順、起司風味濃郁。還有以原味可麗露填入滑順草莓奶餡的「草莓甜心可麗露」。

星巴克今年耶誕推出「蘭姆葡萄栗子蒙布朗」。圖/星巴克提供
星巴克今年耶誕推出「蘭姆葡萄栗子蒙布朗」。圖/星巴克提供
旅覓酒吧耶誕甜點即起開賣。圖/日月千禧提供
旅覓酒吧耶誕甜點即起開賣。圖/日月千禧提供

義大利 甜點 麵包 耶誕節 星巴克

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