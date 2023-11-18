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全台最大「芭比娃娃收藏展」在北港好庫文化園區！林國基1500件工藝娃娃展現另類「厚工」精神

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
林國基憑藉長才，透過「娃娃展」以行動實踐對故鄉的熱愛與芭比收藏。圖／林國基提供
林國基憑藉長才，透過「娃娃展」以行動實踐對故鄉的熱愛與芭比收藏。圖／林國基提供

雲林縣政府近年對於推廣雲林觀光不遺餘力，今年重頭戲是將五大雲林學（農業學、神工學、共享學、觀光學、未來學）核心概念轉譯成「The MGEA Yunlin 雲林厚工學」系列活動，傳遞並實踐「厚工」職人態度、精神、靈魂之實踐務實生活態度，經得起時間累積淬鍊成就非凡工藝、多元文化與在地元素。

出生雲林台西的林國基老師是國際知名服裝設計師，也是珍玩惜物收藏家，務實地傳遞雲林人「厚工」真諦，今年結合「The MGEA Yunlin雲林厚工學」於雲林北港好庫文化園區第6號倉庫策劃「娃娃展」，從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏，特別將芭比服飾製作1比1真人服飾，展現另類「厚工」精神。

11月19日「娃娃展」開幕記者會，以藝術時裝秀的形式呈現，由國際設計師Daniel Wong將雲林「厚工學」概念融入到時尚設計中，5套作品以印花刺繡，並採用環保材質布料，呈現永續、厚工的精神；出生北港的蔡麗玉設計師，為台灣精品女裝的第一品牌「克萊亞」總監，從小在媽媽的潛移默化及北港小鎮孕育了她的夢想和才華，激發她對服裝設計的無限熱情，這次以北港女兒的身分展演超過20套作品獻給家鄉，用她的實際行動，向故鄉證明實現夢想的可能性，不僅在時尚界獲得了成就，也為更多的人點燃了夢想的火花；林國基則憑藉長才以行動實踐對故鄉的熱愛與芭比收藏，將芭比服飾製作出1比1真人服裝，與雲林縣縣長張麗善、文化觀光處處長陳璧君共同進行真人芭比服裝秀，為娃娃展揭開序幕後，林國基老師並帶領模特及長官貴賓至娃娃展區，進行首場導覽。

文化觀光處處長陳璧君處長表示，「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」將於11月18日至12月3日於北港好庫文化園區展開，為期16天，9大倉庫特色展覽、7大必訪衛星場域、11個專業團隊投入，邀集國際知名團隊演出、多樣體驗及表演活動等。活動內容於雲林縣政府文化觀光處臉書、慢遊雲林臉書、「The MEGA Yunlin 雲林厚工學」官方網站公告。

雲林縣縣長張麗善表示，縣府透過北港糖廠地景文化營造、糖鐵觀光綠廊空間營造等9大行動計畫，重現百年糖業風華、串起雲西文化觀光珍珠廊帶，以文化觀光為主軸持續推動計畫，發展北港、水林、口湖觀光，提昇雲西地區的觀光量能；雲林縣不僅是文化大縣，更是宗教大縣，北港一年香客逾千萬人次，期許能創造指標性的文化觀光珍珠廊帶，將香客轉為遊客，遊客變常客，成為國際遊客指定走訪的觀光亮點，讓雲林推向國際，吸納更多國內外觀光客的走訪及探索。

展期自11月18日至12月3日，展期內更安排多項活動，包括林國基老師親自導覽時段11月19日下午3點10分至3點30分、11月25日下午2點至2點20分；木芥子娃娃彩繪課程為每周六、日上午11點、下午3點各1場；「回收玩具．讓愛延續」將不要的娃娃投入展區內回收箱，展覽後將民眾所捐贈之娃娃轉捐贈給育幼院及弱勢團體；「娃娃工藝漫遊雲林．拍照打卡活動」展期內至娃娃展館參觀拍照打卡上傳至指定粉專，即可參加抽獎，獎品為娃娃工藝漫遊雲林短T一件（共抽15名），歡迎全國民眾把握難得一見的機會，一覽全台最大芭比娃娃收藏展。

林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
出生雲林台西的林國基是國際知名服裝設計師，也是珍玩惜物收藏家，務實地傳遞雲林人「厚工」真諦，今年結合「The MGEA Yunlin雲林厚工學」於北港好庫文化園區第6號倉庫策劃「娃娃展」。圖／林國基提供
出生雲林台西的林國基是國際知名服裝設計師，也是珍玩惜物收藏家，務實地傳遞雲林人「厚工」真諦，今年結合「The MGEA Yunlin雲林厚工學」於北港好庫文化園區第6號倉庫策劃「娃娃展」。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基「娃娃展」從花費30年間珍藏萬件娃娃玩具「芭比娃娃、鐵皮玩具、懷舊玩具、潮流玩具、木芥子娃娃、絨毛娃娃等」中精選1,500件工藝娃娃，首度展現驚人收藏。圖／林國基提供
林國基於「娃娃展」中，特別將芭比服飾製作1比1真人服飾，展現另類「厚工」精神。圖／林國基提供
林國基於「娃娃展」中，特別將芭比服飾製作1比1真人服飾，展現另類「厚工」精神。圖／林國基提供
於雲林北港好庫文化園區第6號倉庫登場的「娃娃展」，展期自112年11月18日起至112年12月3日，林國基親自導覽時段為11月19日下午3點10分至3點30分、11月25日下午2點至2點20分。圖／林國基提供
於雲林北港好庫文化園區第6號倉庫登場的「娃娃展」，展期自112年11月18日起至112年12月3日，林國基親自導覽時段為11月19日下午3點10分至3點30分、11月25日下午2點至2點20分。圖／林國基提供

雲林 北港 設計師

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