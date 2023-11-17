神仙牛吃到飽！「新馬辣、燒肉ChaCha」插旗新店裕隆城

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「燒肉ChaCha」主打個人燒肉。圖／馬辣提供
「燒肉ChaCha」主打個人燒肉。圖／馬辣提供

新店人久等了！馬辣集團的「新馬辣」與「燒肉ChaCha」正式插旗新店裕隆城。11月30日前至新馬辣消費打卡並參與留言，全桌升級「美國神仙牛吃到飽」；燒肉ChaCha則是單筆消費滿500元，即贈送「深海透抽」1份。

為了因應現在消費市場變化，新店裕隆城內的新馬辣、燒肉ChaCha均採全新店型設計。打造開放式自助吧，提供多款餐點、湯壺自取，藉此降低顧客等候時間，並讓消費者依照個人需求適量取餐。

新馬辣延續品牌特色，提供澳洲黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級牛梅花等多種肉品與海鮮，自助區則提供40餘款的蔬菜、瓜果、火鍋配料，還有飲料自助吧。同時並提供24種口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，通通採無限量供應。

主打個人燒肉的「燒肉ChaCha」，則是有日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排、特A級松阪豬等不同肉品，標榜「雙倍肉量」開烤。除了個人座位區，也提供2～6人座位。同時店內的小缽、漬物、食事、湯品升級為無限量自取；自助區也提供日式黑咖哩、讚岐烏龍麵、台灣越光米、溫泉蛋等食材。

11日30日前凡到店消費打卡並在指定貼文下方留言，「新馬辣」全桌即可享有「美國神仙牛吃到飽」。另外加價50元，可升級3款精選餐酒無限暢飲。「燒肉ChaCha」每成人單筆消費滿500元，即贈「深海透抽」1份。

11月30日前完成任務，新馬辣全桌可享「美國神仙牛吃到飽」。圖／馬辣提供
11月30日前完成任務，新馬辣全桌可享「美國神仙牛吃到飽」。圖／馬辣提供
「新馬辣」正式進駐誠品生活新店（裕隆城）。圖／馬辣提供
「新馬辣」正式進駐誠品生活新店（裕隆城）。圖／馬辣提供

美國 吃到飽

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