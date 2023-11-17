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慶祝「2023愛‧Sharing」！7-ELEVEN於統一時代百貨台北店限時打造「佛朗明哥酒館」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台首創「佛朗明哥酒館」。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台首創「佛朗明哥酒館」。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN擁抱巴塞風情、首創「佛朗明哥酒館」，限時限量集結西班牙式的美食、熱舞，即日起至12月25日邀請消費者至統一時代百貨台北店4F戶外平台親臨體驗，還有限時限量的拍照打卡活動，享有購買CITY PRIMA送限量主廚特製吉拿棒；同時，全台逾6,800家7-ELEVEN門市同步獻上「愛‧Sharing主題咖啡杯新登場」、「愛‧Sharing分享祝福與感動賀卡」兩大分享活動，將送出4萬杯CITY系列指定飲品及超過4萬張聖誕賀卡，同時販售「2023愛‧Sharing icash2.0」紀念卡慶祝聖誕佳節。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7-ELEVEN首創道地「佛朗明哥酒館」，全館視覺設計以巴塞隆納著名酒館Tablao Cordobes作為靈感來源，館外有佛朗明哥男女舞者熱舞，身旁還有經典吉他手與道地Cajon木箱鼓鼓手伴奏。更獨創近期國內外非常流行的裸視3D動畫表演，採用動態捕捉加上感測器，記錄真人舞者的動作，再將其轉為動畫人物，將男女佛朗明哥舞者共舞與火紅玫瑰花，運用3D動畫的影像技術，表現出從畫面中衝往現實世界的視覺衝擊，在面寬5公尺的巨型裸視3D秀中展現吸睛表現。

館內以黑白配色菱格紋磁磚與弧型拱門設計，還原道地巴塞隆納酒館Tablao Cordobes的風貌，全館貫徹傳統文化與前瞻科技的結合，帶領消費者穿梭時空、創新體驗西班牙式藝術風采。

享受西班牙式多重感官饗宴，「佛朗明哥酒館」販售許多別具風情的餐酒料理，引進7-ELEVEN門市熱銷的CITY PRIMA、果汁吧、西班牙式的鮮食與甜點外，更攜手西班牙辦事處所推薦的PS TAPAS餐酒館，於即日起至12月25日活動期間每周五、六、日下午4點起，限時限量販售多道主廚TAPAS餐酒料理，包含塞拉諾火腿馬鈴薯烘蛋、炭烤香料馬鈴薯章魚腳、西班牙火腿與伊比利臘腸拼盤、吉拿棒佐蘭姆酒巧克力醬、Sangria西班牙經典水果酒，每份料理超值價199元；活動期間每周六、日下午5點邀請雪鈴兔波波與OPEN將至館內與大家見面；活動期間每周一至周日晚間7點獻上熱情的佛朗明哥舞蹈表演，館內現場備有座位區，品嘗美味可同時欣賞演出、音樂，創新聖誕過節體驗。

迎接聖誕節，CITY CAFE同步2023「愛‧Sharing」主題設計，全面換新裝，並隨著聖誕節的步調分成兩波段換上彩衣，分別於11月15日與12月13日推出共10種色彩杯身。

7-ELEVEN即日起至11月28日開放消費者至愛‧Sharing活動官網，製作出專屬的旅行賀卡，透過FB、LINE分享或ibon列印實體賀卡，即有機會獲得好禮雙重送，免費CITY CAFE、CITY TEA、專屬賀卡列印限時限量送，活動詳細辦法請上愛‧Sharing活動官網查詢。

此外，愛金卡公司推出「2023愛Sharing icash2.0」紀念卡，以熱情紅色為主色調，Purple Wish化身奔放的舞者，搭配熱情西班牙風格呈現出歡樂氛圍，即日起可於7-ELEVEN門市購買（數量依各門市庫存為準），每張icash2.0售價120元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN首創「佛朗明哥酒館」，限時限量集結西班牙式的美食、熱舞，邀請消費者至統一時代百貨台北店4F戶外平台親臨體驗，還有限時限量的拍照打卡活動，享有購買CITY PRIMA送限量主廚特製吉拿棒。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN首創「佛朗明哥酒館」，限時限量集結西班牙式的美食、熱舞，邀請消費者至統一時代百貨台北店4F戶外平台親臨體驗，還有限時限量的拍照打卡活動，享有購買CITY PRIMA送限量主廚特製吉拿棒。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台首創「佛朗明哥酒館」。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
慶祝2023「愛‧Sharing」活動，7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台首創「佛朗明哥酒館」。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，並引進7-ELEVEN門市熱銷的CITY PRIMA、果汁吧、西班牙式的鮮食與甜點。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，並引進7-ELEVEN門市熱銷的CITY PRIMA、果汁吧、西班牙式的鮮食與甜點。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，攜手西班牙辦事處所推薦的PS TAPAS餐酒館，於活動期間每周五、六、日下午4點起，限時限量販售多道主廚TAPAS餐酒料理。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，攜手西班牙辦事處所推薦的PS TAPAS餐酒館，於活動期間每周五、六、日下午4點起，限時限量販售多道主廚TAPAS餐酒料理。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CITY CAFE同步2023「愛‧Sharing」主題設計，全面換新裝，分別於11月15日與12月13日推出共10種色彩杯身。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE同步2023「愛‧Sharing」主題設計，全面換新裝，分別於11月15日與12月13日推出共10種色彩杯身。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，並引進7-ELEVEN門市熱銷的CITY PRIMA、果汁吧、西班牙式的鮮食與甜點。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7-ELEVEN即日起至12月25日於統一時代百貨台北店4F戶外平台限時打造「佛朗明哥酒館」，並引進7-ELEVEN門市熱銷的CITY PRIMA、果汁吧、西班牙式的鮮食與甜點。圖／7-ELEVEN提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

西班牙 消費者

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