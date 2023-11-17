SHIATZY CHEN龍年系列15款限量棉襖搶先上市「繡」活力

人當然可以追求創意創新，但年節的禮俗、傳統，則是文化固有的底蘊基石。雖然才將邁入11月底，但SHIATZY CHEN夏姿・陳率以「跨越、奔跑、跳躍」為題，結合2024傳統農曆「龍」年、刺繡、玉石等元素，推出15款全新「龍年限量」系列棉襖，搶先一窺來年的喜悅風景。

全系列無性別單品首推「龍年滿版刺繡Logo長袖T恤」，使用充滿動態感的品牌首字母縮寫SC為Logo刺繡主題，同時搭配搭載牡丹與雲朵象徵了圓滿與輕盈；「毛巾繡」的工藝並散發年輕活力，同款再帶來童裝系列，而女士或男性可個別搭配多層波浪剪裁烏干紗裙或高腰寬版長褲，展示東西交織的混搭活力，也成為另類的情侶或家族服裝。

散發淡淡粉色珠光、耗時4個月以上手工刺繡的「錦葵粉」成為本季熱門色，並具現在一款錦葵粉霧面100%真絲緞棉襖外套，輕快的錦葵粉似捎來了春日氣息，外套上典雅費工的花卉刺繡圖案，更像有花香、流動雲朵漂浮，可配戴本季主推包款：小號的羽絨梅花壓紋手袋或中號的刺繡玉鐲提包，前者喜氣當代、後者淡雅內斂，各有不同的東方雅興。