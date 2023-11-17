迎接大巨蛋預備賽！東區商圈憑票根享優惠 估吸5千人消費

大巨蛋18日舉辦預備賽，對街的東區商圈已做好迎接人潮準備，台北市商業處攜手，只要憑大巨蛋票根到東區商圈特約商店消費，即享有優惠；東區商圈理事長韓修和表示，此次先行試水溫，預估會有5千人來到商圈。

台北市商業處在官網公告合作的54間店家，民眾需出示賽事票根及台北通優惠畫面，才能享有優惠，優惠活動不得折抵現金及退款，優惠僅限11月18日、12月3日到10日賽事，提醒手機截圖畫面不適用優惠。

韓修和說，這次有1.5萬人參加棒球賽測試，推估東區商圈能夠吸引5千人來走走逛逛，看完賽事後，來享用美食、喝咖啡，「54間店家有48間是餐飲業。」

他也說，預備賽為第一波試水溫，第二波則是到12月3日的亞洲棒球錦標賽，參與優惠的店家持續增加中，而北市府也協助廣告、簡訊及引導，讓人流也能引導到東區，盼大巨蛋人潮能讓東區再度活絡。