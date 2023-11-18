這些韓劇竟都是漫畫改編？2023必看的六部漫改韓劇讓你欲罷不能！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「漫改韓劇」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的2023漫改韓劇排行。

近年多部炙手可熱、風靡全球的韓劇陸續推出，當中又有不少是從漫畫改編而來，這些「漫改韓劇」除了有漫畫原作的人氣加持，其他如「神還原」的真人選角、經典重現的場景等也都是受到各地影迷熱烈討論與喜愛的原因，本次我們就針對「2023漫改韓劇」相關話題進行觀測，一起看看你追的劇是否榜上有名吧！

《Moving 異能》題材清新、探討親情超動人 《驅魔麵館2》評價兩極引熱議

▲ 網友熱議 TOP6 2023熱門漫改韓劇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「漫改韓劇」相關話題的討論，發現《Moving 異能》為2023年受到最多網友議論的漫改作品，其劇情講述多位具有超能力的「異能者」因各自的理由藏身在全國各處，然而某天寧靜的生活卻被不速之客打破；而為了守護同樣具有超能力的子女，這些異能者不得不展開行動、開始驚險萬分的生活。

就有影評點出，《Moving 異能》雖以「超能力」為主題，但貫穿全劇的核心議題實為「親情」，本劇上映後許多劇迷也爭相交流觀後心得，提到「超好看，親情的地方哭爆」、「本想說超能力還能變出什麼花樣，但除了卡司，角色在情感面也詮釋得很好」，紛紛肯定其別出心裁的主題設定令人耳目一新，且演員的情感表現亦相當動人，甚至有網友評價稱「《MOVING異能》絕對是我這兩三年來我最愛的韓劇」，認為該劇改編相當成功，也推薦民眾一起領略其中關於「情」的探討。

而同樣具有超高討論度的還有在今年推出續作的《驅魔麵館2》。劇情講述一群化身為麵店店員的「驅魔人」，與夥伴共同打擊惡鬼的熱血旅程，然而與第一季相比不同的是，新的一季中除了原班人馬的回歸以外，還加入了全新的角色，讓粉絲們在開播前就期待不已。

不過，《驅魔麵館2》正式上映後論壇上卻出現相當兩極的討論聲浪，不少網友不甚滿意地說道「第二季整體真的讓我有點失望」、「第二季不知道怎麼說，劇情很拖，然後新的驅魔人角色設定很不討喜」、「真的讓我有點難追下去」，認為第二季的精彩程度遠比不上第一季。

但也有部份粉絲為其平反，稱「雖然好多評論說驅魔麵館2沒有很好看，但個人還是覺得有滿足到第一季結尾的打鬥畫面，劇情也是發展得還不錯啦」，指出第二季的精采程度雖略遜於第一季，但也不至於令人失望。

此外，創造極高口碑的《假面女郎》則是改編自19禁人氣網漫，故事描述一名身材姣好、卻對容貌不滿意而感到自卑的上班族，下定決心進行了整型手術、卻發生一連串意想不到的插曲。

精彩又引人入勝的劇情讓該劇一舉登上Netflix台灣排行榜的冠軍，而討論區中也有網友將原作與影集拿來比較，提到「演員絕對是最大亮點～角色還原度根本99%」，形容真人演員簡直像從漫畫中走出來。

也有人針對劇情點出「刪掉漫畫蠻多劇情很可惜，但尺度超大我覺得超棒，真的有把那種人性醜陋噁心感演出來」，認為雖然部份原作中內容遭到刪減，但整體而言仍翻拍得相當成功。

近年一波波「漫改」風潮讓我們有機會看到諸多精彩的翻拍作品，也讓漫畫迷和影迷一飽眼福、在視覺與情感上都獲得極豐富的體驗，期待未來有更多精彩的漫改作品能帶給大家驚喜！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「漫改韓劇」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01-2023/11/07，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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