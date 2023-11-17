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冷氣團來了！SOGO周年慶最後周末暖冬商機準備衝

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店周年慶進入尾聲將於11月20日落幕，周末預期再湧進一波人潮。記者江佩君／攝影
SOGO台北店周年慶進入尾聲將於11月20日落幕，周末預期再湧進一波人潮。記者江佩君／攝影

SOGO台北店周年慶進入尾聲將於11月20日落幕，周末預期再湧進一波人潮。因天冷降溫，讓寢具、大衣等保暖商品持續熱銷，精省的消費者趁著周年慶來補貨，精品買氣也表現亮眼，讓消費者免出國就能買到獨家限量款。其他指定樓層還有消費滿額再送600元以上抵用券，CLUB會員再獨享滿額消費禮、LINE FRIENDS超萌來店禮，要讓消費者周年慶買到心滿意足。

SOGO觀察，儘管疫後出國潮，仍有不少消費者趁著周年慶年度優惠入手精品犒賞自己。包括忠孝館甫開幕的義大利精品TOD’S，推出獨家限定包款7折優惠，還帶來全新寬敞舒適的購物空間。主打頂級精品的復興館，除了一線精品早春商品到位，款式齊全、貨量足，帶動整體精品呈現「逆市場」成長15%，全館來客數更提升1成，看好明年龍年婚嫁商機，精品婚戒表現也成長了3成，LOUIS VUITTON更首次推出全新Diamond系列高級珠寶搶進精品婚戒市場。

冷氣團來了，周末氣溫再下探，看準保暖需求，SOGO匯集各大品牌精選商品備貨齊全，正逢歲末年終，不少企業公司採買尾牙抽獎小家電，像是電暖爐、智慧腕表等3C產品，就衝著周年慶優惠而來，民眾汰舊換新採買大型家電搭配刷卡優惠更划算。

SOGO指出，周年慶不只有「買貴奉送」超低價回饋、「限日限量」超值商品，包括頂級保養、冬季必備的保暖衣物、寢具冬被等，全面優惠大放送，為消費者省下比價時間，周年慶進入最後3天，各品牌也端出最後壓箱回饋。

周年慶除了買得划算還有SOGO伴手禮帶回家，獨家來店禮LINE FRIENDS今日忠孝館、復興館送出「友夠可愛透明直傘」，敦化館為「友雙好足軟珪藻土地墊」；11月19日、20日忠孝館、復興館送出「友好食光餐盤碟組」、敦化館則是「友你陪伴四入碗組」。

忠孝館TOD'S APA中型皮革手提肩背包，SOGO獨家價6萬4900元。圖／SOGO提供
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復興館LONGCHAMP Le Pliage Xtra包款，售價2萬1900元。圖／SOGO提供
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復興館Kate Spade Dakota Small Crossbody包款，售價1萬3700元。圖／SOGO提供
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忠孝館11月19日限定，Tonia Nicole雙人雲絨保暖毯原價9960元，特價2500元，限量100組。圖／SOGO提供
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周年慶 消費者 SOGO

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