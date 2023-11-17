遠傳日本漫遊！吃到飽一天199元 定量包5GB只要488元

出國旅遊持續增溫，日本更榮登國人最愛出遊國家，尤其隨著近期日幣匯率再創新低，更讓不少人赴日旅遊。為服務出國用戶，遠傳電信同步提供超划算日本上網原號漫遊優惠，吃到飽一天199元，另有1GB、2GB、5GB定量包依旅客需求選購，最低一天只要48元就能在國外輕鬆上網。

國人有多愛日本？觀光局統計今年1月到9月赴日人次已達300萬人次，榮登國人最熱門出遊國家冠軍，除了必訪東京迪士尼樂園、大阪環球影城等熱門景點外，近年來也愈來愈多旅客赴日體驗滑雪運動，。而出國順暢網路不可缺，尤其國人前往日本旅遊常採用自由行，透過網路查詢地圖、搜尋美食、社群打卡分享更是少不了，遠傳配合用戶熱切需求，現推出多元日本漫遊上網優惠。

遠傳全新推出日本上網優惠，可依用戶不同上網需求選擇適合的方案。吃到飽方案只要申請4天以上，享一天199元優惠價；固定流量定量包提供多種方案，其中推薦最優惠5GB促銷價488元使用天數10天，平均1天只要48元起，完全滿足旅客上網需求。

出國旅遊投保旅平險，旅程中更安心有保障，遠傳提供漫遊用戶獨家優惠，12月31日前透過遠傳保代官網線上投保國外旅平險，除享有優惠價格外，不限方案與保費獨家再享30元遠傳幣回饋。

遠傳也與采盟免稅店合作，提供用戶獨家優惠，即日起到12月31日止，下載采盟免稅店App成為新會員，並輸入指定活動優惠代碼，即可享有150元購物折抵金，消費滿300元可立即抵扣，相當於打5折優惠，購物金使用期限至2024年1月31日止。