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冬遊日本漫遊上網！遠傳吃到飽1天199元 定量包最低一天48元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
赴日旅遊夯，遠傳電信即日起至12月31日提供超划算日本上網原號漫遊優惠，吃到飽一天199元，另有1GB、2GB、5GB定量包依旅客需求選購，最低一天只要48元起。圖／遠傳電信提供
赴日旅遊夯，遠傳電信即日起至12月31日提供超划算日本上網原號漫遊優惠，吃到飽一天199元，另有1GB、2GB、5GB定量包依旅客需求選購，最低一天只要48元起。圖／遠傳電信提供

出國旅遊持續增溫中，日本更榮登國人最愛出遊國家，尤其隨著近期日幣匯率再創新低，更讓日本遊CP值爆表。為服務出國用戶，遠傳電信即日起至12月31日推出超划算日本上網原號漫遊優惠，吃到飽一天199元，另有1GB、2GB、5GB定量包依旅客需求選購，最低一天只要48元起就能在國外輕鬆上網；另12月31日前透過遠傳保代投保國外旅平險，不限方案與保費，均享30元遠傳幣回饋，下載采盟免稅店App成為新會員，再享回饋150元購物金。

遠傳即日起至12月31日全新推出日本上網優惠，可依用戶不同上網需求選擇適合的方案。吃到飽方案只要申請4天以上，享一天199元優惠價；固定流量定量包提供多種方案，其中推薦最優惠5GB促銷價488元使用天數10天，平均1天只要48元起。

出國旅遊投保旅平險，旅程中更安心有保障，遠傳提供漫遊用戶獨家優惠，12月31日前透過遠傳保代官網線上投保國外旅平險，除享有優惠價格外，不限方案與保費獨家再享30元遠傳幣回饋。

遠傳也與采盟免稅店合作，提供用戶獨家優惠，即日起到12月31日下載采盟免稅店App成為新會員，並輸入指定活動優惠代碼，即可享有150元購物折抵金，消費滿300元可立即抵扣，相當於打5折優惠，購物金使用期限至2024年1月31日止。

●附註：詳細方案與優惠活動內容依遠傳官網或門市最新公告為準。

遠傳除推出日本漫遊優惠方案，即日起至12月31日透過遠傳保代投保國外旅平險，就享30元遠傳幣回饋，下載采盟免稅店App成為新會員，再享回饋150元購物金。圖／遠傳電信提供
遠傳除推出日本漫遊優惠方案，即日起至12月31日透過遠傳保代投保國外旅平險，就享30元遠傳幣回饋，下載采盟免稅店App成為新會員，再享回饋150元購物金。圖／遠傳電信提供

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