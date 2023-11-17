三星獲美國消費技術協會肯定！「CES® 2024創新大獎」表揚多項產品與技術

三星電子宣布其最新技術榮獲多項CES® 2024創新大獎，獎項橫跨各大產品類別。三星致力打造重塑未來的產品及服務，獲得美國消費技術協會（Consumer Technology Association，CTA®）的進一步肯定，隨著三星積極擘畫更智慧、綠色永續的願景，並將於日後揭曉更多的絕佳創新，這些獎項亦預示著未來精彩可期。

三星橫掃各類大獎，得獎產品涵蓋手機、電視、音訊裝置、投影機、顯示器與家電。這些獎項表揚三星竭力突破可能性的極限－從摺疊智慧手機的革命性發展，到協助人們擁抱更永續的生活型態，提供廣大消費者更緊密互聯、客製化與便利的體驗。

CES® 2024是全球規模最大、最具影響力的年度科技盛事，將於2024年1月9日至12日於美國內華達州拉斯維加斯舉行。三星榮獲CES® 2024創新大獎的產品與技術如下：

●Samsung Galaxy Z Fold5：「數位成像及攝影」、「行動裝置、配件與應用程式」雙料得主

三星Galaxy Z Fold5採用新型Flex Hinge，以迄今最纖薄的Galaxy Fold設計，實現無與倫比的摺疊體驗、專業級相機功能以及更加智慧的效能。

無論摺疊或展開應用，Galaxy Z Fold5皆是使工作與娛樂更得心應手的神隊友。借助化繁為簡的「多重視窗」，能輕鬆切換簡報、筆記和行事曆。「Taskbar常駐工具列」讓用戶可打造類桌機體驗。另可利用FlexCam功能，從各種角度拍照，徹底解放雙手，自由擺拍不受限。

●Galaxy Watch6系列：奪下「體適能＆運動」類創新獎

新款Samsung Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic採取目標導向設計，透過手腕上的方寸之地，提供個人化的健康指引及升級的行動體驗，集全方位的健康追蹤和強悍效能於一身，涵蓋睡眠與健身教練、營養分析，致力推動進階健康監測與體適能工具的普及。其體現三星一路秉持的理念，助力用戶以便捷的新途徑，深入了解個人健康與體適能狀況，並起身採取行動。

●Samsung Galaxy Buds FE：榮獲「耳機與個人音訊」類創新獎

三星Galaxy FE裝置將用戶的寶貴回饋融入產品設計與效能，以實惠的價格提供強大功能。Galaxy Buds FE承襲此卓越理念，讓消費者以更親民的價位，擁有最新的Galaxy創新規格。

Samsung Galaxy Buds FE結合出色音質、渾厚低音、先進的主動式降噪（ANC），以及更清晰透徹的通話音質，展現卓越的聽覺體驗。其採用人體工學設計，並以多種尺寸的耳塞套與耳翼，提供舒適與牢固的貼合度；亦能與其他三星裝置無縫配對，包括智慧手機、平板、電腦甚至智慧顯示器。

●Samsung Health：榮獲「行動裝置、配件與應用程式」創新獎

三星致力為用戶打造創新工具，提升生活質感。使用者可透過Samsung Health平台，享受Galaxy Watch系列的革新健康功能，掌握更精闢入微的健康數據。

Samsung Health提供更個性化、直覺的健康體驗，讓用戶養成更健康的體魄。功能包括即時跑步分析、全天候的安全守護，以及量身訂製的電子睡眠教練等。不論用戶立下何種健康目標，Samsung Health皆能以詳盡且可付諸行動的見解，助其一步步朝目標邁進。

●Samsung Food：獲得「AI人工智慧」創新獎

三星近期推出的Samsung Food平台，借助先進的AI技術強化功能，讓用戶更淋漓盡致享受三星應用程式、智慧家電與裝置帶來的好處，因而獲得「AI人工智慧」創新獎。該應用程式採用三星先進的Food AI技術，並能與Samsung SmartThings Cooking及Samsung Family Hub+冰箱連線運作。其中最受人矚目的設計亮點，包括可依據用戶日常飲食目標與活動量推薦個人化食譜，還能將最喜愛的食譜與烹飪技巧，分享至各種烹飪社群。

●SmartThings Energy：獲得「智慧家居」類創新獎

該應用程式有助於用戶控制碳足跡，同時降低每月的電費開支，因而獲得「智慧家居」類創新獎肯定。其具備AI省電模式（AI Energy Mode），能讓用戶監控智慧聯網家電的用電情形，並自動優化運作模式，以達節電之效；而最新的Carbon Intensity Awareness功能，則可讓用戶深入了解當地的電力生成與碳排密度。此外，還能自動調整已加入「需量反應（Demand Response）計劃」的裝置，協助用戶賺取現金回饋，減少尖峰時段用電。

●Less Microfiber™ Filter：「永續」創新獎得主

一種能在洗衣過程中，將塑膠微粒釋放量降至最低的外接式洗衣機過濾器。以每周洗滌四次衣物為例，該過濾器使每人每年的塑膠微粒排放量，減少至相當於八個500ml容量的塑膠瓶。透過內建的Wi-Fi功能，用戶可在SmartThings應用程式上查看過濾器狀態，而當過濾器有待清潔或更換時，還會向用戶發出提醒通知。

●Exynos Connect U100：獲得「嵌入式技術」類創新大獎

三星推出的一項超寬頻（UWB）解決方案，為手機、汽車和物聯網（IoT）裝置應用，提供高度精確的距離和位置資訊，風光拿下「嵌入式技術」類創新大獎。

Exynos Connect U100運用到達時間（ToA）、3D到達角（AoA）測量，提供誤差僅數公分及少於五度角的精準度。因此，在複雜的室內環境進行定位追蹤作業時，以及需要精準、即時掌握人員動向的AR和VR應用場景，此項技術特別實用。

●附註：本文提及之產品供應性及功能支援性依各市場公告版本為準。