4人同行1人免費！小福利麻辣鍋、饗泰多、真珠進駐中茂

饗賓餐旅旗下的「小福利麻辣鍋」、「饗泰多」、「真珠」，自即日起同步進駐桃園中茂新天地。為慶祝新店開幕，品牌攜手推出一系列優惠，並舉辦「中茂新天地好饗吃護照」，集滿店章就可享免費料理、餐費現折400、4人同行1人免費等不同優惠，另外各品牌也推出不同的方案，打卡就能免費獲得料理。

新開幕的「小福利麻辣鍋 中茂店」，堪稱是「饗食天堂火鍋版」，採用全新店型設計，提供創意百匯，還有現捏炙燒握壽司，以及無骨雞腿鹽酥雞、阿媽ㄟ紅豆年糕等新料理。針對小朋友還設置「搖搖薯條創意吃」，更有「FUN玩拍貼機」供賓客同樂。為慶祝新店開幕，即日起至12月15日，打卡送「炙燒干貝握壽司/2顆」1份，五星好評再送「FUN玩拍貼機」；即日起至12月28日拍「小福利專屬拍貼框」，即可獲得「平日4人同行，第4人餐費5折優惠」優惠券1張。集滿護照章，則可享4人同行1人免費。

「饗泰多 中茂店」為品牌在桃園第3間分店，並且推出2款全新料理。「藕然遇見蝦」以蓮藕夾入蝦泥與根島蝦仁，經重複拍打後，呈現甜、脆、彈的風味與口感；「韭花愛上豬 」則是以大溪豆干、韭菜花、豬絞肉爆炒，並以海鮮醬、魚露提味，帶來濃濃的泰式風情。即日起至12月17日，評論5顆星即送「摩摩喳喳」1份，FB或IG打卡送「咔滋椒麻雞」1份。憑「好饗吃護照」內用消費即可集點，集滿姊妹品牌「小福利」與「真珠」，即可獲得「平日6人套餐折抵400元」優惠。