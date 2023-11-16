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姓名有「宣」免費吃溫體牛火鍋！「宣牛」2號店開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
宣牛新推出的「蒜頭牛肉」，每份280元。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛新推出的「蒜頭牛肉」，每份280元。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供

2021創立的溫體牛肉火鍋「宣牛」，繼於台北開設復興總店後，又再度插旗國父紀念館商圈，開設二號店「宣牛溫體牛肉火鍋 光復店」。除了有新料理同步登場外，為慶祝新店開幕，凡姓名中有「宣」者，就可享免費用餐；同音異字者，則可贈送「溫體赤身牛肉」1份。

「宣牛」與台南名店「阿財牛肉湯」攜手合作，藉由每日直送台南現宰的溫體牛肉，以及手工現切的方式，提供溫體牛肉火鍋以及多種牛肉料理，開幕後就累積許多溫體牛肉料理的粉絲。每逢週六、週日午間，也會由金門直送溫體牛肉來台，藉此提供不同的肉品變化。

新開幕的宣牛光復店，整體空間較復興店更為寬敞，共計設有76席座位，並且規劃3間包廂。餐點則是延續品牌一貫性，提供牛尾、牛腩、牛骨等3種不同的鍋底，還有頂級上選溫體牛肉（480元）、溫體赤身牛肉（350元）等肉盤，以及燉肉三兄弟（400元）、綜合牛雜（300元）等肉品，滿足饕客的喜好。亦有提供多種手工丸餃、魚冊等火鍋配料，增添鍋物豐富性。同時店內也提供2～4人的火鍋套餐，每套1,590～3,180元不等。

除了溫體牛肉鍋之外，宣牛也提供多種熟食料理。新推出的「香蒜滷牛腱」以牛腱搭配蒜、花生、香菜等配料，並以酸甜微辣的醬汁調味，相當開胃。同樣新登場的「牙籤牛肉」，則是將牛肉條醃漬入味後，以牙籤串起，並以特製辣粉、芝麻調味，每份380元。「蒜頭牛肉」則是將溫體牛與新鮮蒜頭一同快炒上桌，每份280元。另外也有香菜辣牛肉、蔥爆牛肉、黑椒牛柳等不同菜色。

為慶祝新店開幕，即日起至11月30日期間，姓名有「宣」者，並2人以上同行且點購火鍋套餐，即可享「本人用餐免費」。若姓名中的「宣」為同音異字者，則贈送「溫體赤身牛肉」1盤。復興店、光復店均可適用。

宣牛新推出牙籤牛肉、蒜頭牛肉等新料理。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛新推出牙籤牛肉、蒜頭牛肉等新料理。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛溫體牛火鍋新開設光復店。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛溫體牛火鍋新開設光復店。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛溫體牛火鍋主打產地直送的溫體牛肉。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供
宣牛溫體牛火鍋主打產地直送的溫體牛肉。圖／宣牛溫體牛肉火鍋提供

火鍋 香菜 蒜頭

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